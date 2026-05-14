وفد مخاتير بشري يجدد الولاء لمواقف البطريرك الراعي الوطنية

استقبل البطريرك ، في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، وفداً من "رابطة مخاتير قرى وبلدات قضاء بشري" برئاسة المختار ألكسيفارس.

وخلال اللقاء، أكد تمسكه بإيمانه بقيامة واستعادته لعافيته رغم "الخراب والركام"، مشدداً على أن الهوية تقوم على المحبة والمغفرة لا الحقد، وذلك تعليقاً على الإساءات الأخيرة التي طالت الصرح.وعبّر البطريرك عن أسفه لغياب مواقف الاستنكار من بعض المسؤولين تجاه من أساؤوا للبطريركية، معتبراً أن ذلك يشكل صدمة مؤلمة، لكنه شدد في المقابل على الإصرار على خيار العيش المشترك والأخوّة الوطنية. كما لفت إلى ميزة لبنان في المنطقة كدولة تقوم على "المواطنة" لا على "دين الدولة"، حيث يتقدم الانتماء الوطني على أي انتماء طائفي أو ديني.، ألقى المختار فارس كلمة أكد فيها أن "لبنان لن يموت"، معلناً وقوف أحرار لبنان ومخاتير الجبة خلف مواقف البطريرك في وجه حملات التخوين والاتهامات الباطلة، مشدداً على أن الكلمة الحرة والثبات هما اللذان يحفظان الأوطان.