تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد مخاتير بشري يجدد الولاء لمواقف البطريرك الراعي الوطنية

Lebanon 24
14-05-2026 | 07:13
A-
A+
وفد مخاتير بشري يجدد الولاء لمواقف البطريرك الراعي الوطنية
وفد مخاتير بشري يجدد الولاء لمواقف البطريرك الراعي الوطنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، وفداً من "رابطة مخاتير قرى وبلدات قضاء بشري" برئاسة المختار ألكسيفارس.
Advertisement
 
وخلال اللقاء، أكد الراعي تمسكه بإيمانه بقيامة لبنان واستعادته لعافيته رغم "الخراب والركام"، مشدداً على أن الهوية المسيحية اللبنانية تقوم على المحبة والمغفرة لا الحقد، وذلك تعليقاً على الإساءات الأخيرة التي طالت الصرح.

وعبّر البطريرك عن أسفه لغياب مواقف الاستنكار من بعض المسؤولين تجاه من أساؤوا للبطريركية، معتبراً أن ذلك يشكل صدمة مؤلمة، لكنه شدد في المقابل على الإصرار على خيار العيش المشترك والأخوّة الوطنية. كما لفت إلى ميزة لبنان في المنطقة كدولة تقوم على "المواطنة" لا على "دين الدولة"، حيث يتقدم الانتماء الوطني على أي انتماء طائفي أو ديني.

من جهته، ألقى المختار فارس كلمة أكد فيها أن "لبنان لن يموت"، معلناً وقوف أحرار لبنان ومخاتير الجبة خلف مواقف البطريرك في وجه حملات التخوين والاتهامات الباطلة، مشدداً على أن الكلمة الحرة والثبات هما اللذان يحفظان الأوطان.
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي إستقبل زوارا متضامنين وداعمين لمواقفه
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر" استنكر التعرض للبطريرك الراعي: للالتزام بالمسؤولية الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل وفدا من رابطة مخاتير كسروان - الفتوح متضامنا
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يونان يستنكر الحملة ضد الراعي: تطاول يتجاوز الشخص ليطاول كل المرجعيات
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:35:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بشارة بطرس

اللبنانية

المسيحية

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2026-05-14
Lebanon24
12:29 | 2026-05-14
Lebanon24
12:09 | 2026-05-14
Lebanon24
12:04 | 2026-05-14
Lebanon24
12:00 | 2026-05-14
Lebanon24
11:54 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24