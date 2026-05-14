العلامة الخطيب ستقبل السفير المصري وعرض معه آفاق المرحلة المقبلة

استقبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس بالحازمية، السفير المصري في الدكتور علاء موسى، حيث جرى استعراض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة للتهدئة.أكد السفير المصري خلال اللقاء على أهمية وحدة الموقف اللبناني الداخلي، مشيراً إلى مساعٍ تقودها مصر بمشاركة وتركيا وباكستان لتقريب وجهات النظر بين وطهران، معرباً عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود إيجاباً على لبنان.

، شدد العلامة الخطيب على رفض "خيار الاستسلام" أمام العدوان ، مؤكداً التمسك بتحرير الأرض وحماية المواطنين، معتبراً أن هذه المهمة هي مسؤولية الدولة في الأصل. كما دعا الخطيب مصر والأزهر الشريف للتدخل لوقف الممارسات التي تستهدف مكونات معينة في بعض ، انطلاقاً من دور القاهرة التاريخي في تعزيز الوحدة الإسلامية.