بيان مشترك لنقيبَي المهندسين في بيروت وطرابلس حول واقع قطاع البناء

أصدر نقيبا المهندسين في وطرابلس بياناً مشتركاً حذرا فيه من خطر داهم يهدد قطاع البناء في ، واصفين ما يشهده القطاع بـ "الانفلات غير المسبوق" في أسعار المواد والخدمات المرتبطة به.

وأكد البيان أن استمرار حالة الفوضى وغياب الرقابة الرسمية يهددان بانهيار أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، الذي يؤمن رزق عشرات آلاف العائلات عبر أكثر من سبعين مهنة مرتبطة به.



وشدد النقيبان على أن استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مبررة يمس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، داعين الدولة إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذا التفلت، وإقرار خطة طوارئ اقتصادية تحمي قطاع البناء وتضمن استمراريته باعتباره رافعة أساسية للنمو وشرياناً حيوياً للدورة الاقتصادية.