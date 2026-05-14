تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأنظار إلى الإجتماع اللبناني الإسرائيلي اليوم.. وهذا ما تقترحه واشنطن

Lebanon 24
14-05-2026 | 08:00
A-
A+
الأنظار إلى الإجتماع اللبناني الإسرائيلي اليوم.. وهذا ما تقترحه واشنطن
الأنظار إلى الإجتماع اللبناني الإسرائيلي اليوم.. وهذا ما تقترحه واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن جولة مكثفة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية وزارة الخارجية الأميركية، تبدأ في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم، في محاولة لصياغة تسوية سياسية وأمنية شاملة لإنهاء الصراع المتصاعد على الحدود الجنوبية للبلاد.
Advertisement
 
وتأتي جولة المفاوضات وسط أجواء ميدانية شديدة التوتر، وتصعيد عسكري واسع النطاق يلقي بظلاله الثقيلة على طاولات النقاش المغلقة.
 
 وفي هذا السياق، كشفت مصادر غربية مطلعة على فحوى مقترح أميركي يهدف إلى إحداث تحول جوهري في طبيعة العلاقة الأمنية الميدانية بين بيروت وتل أبيب، مما ينذر برفع سقف الشروط ووضع التوازنات السياسية اللبنانية الهشة أمام اختبار تاريخي غير مسبوق. 
 
ويتضمن الطرح الأميركي بحسب المصادر الغربية، صيغة متكاملة تهدف إلى تشكيل لجنة تنسيق أمني مباشرة ومستدامة تشارك فيها قيادات عسكرية من الجيش اللبناني ونظرائهم في الجيش الإسرائيلي تحت إشراف ورعاية أميركية مباشرة.
 
وقالت المصادر الغربية لـ"إرم نيوز" إن واشنطن تسعى من خلال هذا المقترح إلى نقل الملف الميداني من صيغة التهدئة المؤقتة والهدن الهشة إلى مربع الترتيبات الأمنية الدائمة، حيث يرمي المشروع إلى استنساخ نموذج التنسيق الأمني المعمول به بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتطبيقه مع بعض التعديلات في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.
 
ويعني المقترح الأميركي إلزام الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية بالاضطلاع بدور مباشر وحاسم في منع أي تحركات مسلحة أو إطلاق للصواريخ أو بناء بنى تحتية عسكرية للفصائل المسلحة، ليكون الهدف النهائي والأساسي من هذه الآلية هو توفير حماية كاملة وضمانات أمنية مشددة للمستوطنات والمدن الإسرائيلية الواقعة في الجليل والشريط الشمالي.
 
ولا يتوافق المقترح الأميركي مع ما أعلنت عنه الدولة اللبنانية في وقت سابق من سعيها لإبرام اتفاقية أمنية تقنية مع إسرائيل خلال جولة المفاوضات في واشنطن.
 
وبينما تبحث بيروت عن "اتفاقية أمنية تقنية وغير مباشرة" تضمن وقف النار والانسحاب الإسرائيلي، يحاول المقترح الأميركي فرض ترتيبات أمنية ومؤسساتية مشتركة تعطي إسرائيل الحق في التدخل والرقابة، وهو ما ينسف المفهوم اللبناني للاتفاق الأمني من أساسه.
 
كما يتجاوز المقترح الآليات الدولية التقليدية التي استمرت لعقود في إدارة الصراع اللبناني الإسرائيلي، حيث يسعى المشروع الأميركي بوضوح إلى إحلال هذه اللجنة الأمنية المشتركة بدلاً من لقاءات اللجنة الثلاثية التقليدية التي كانت تعقد دورياً في مقر قيادة قوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة الناقورة الحدودية. 
 
من جانبها، ترى مصادر لبنانية، أن هذا الاستبدال يمثل محاولة صريحة لتقليص دور الأمم المتحدة وتهميش الغطاء الدولي لصالح رعاية أميركية منفردة تمتلك القدرة على ممارسة الضغط المباشر وفرض الإملاءات على الجانب اللبناني. 
 
وأكدت المصادر اللبنانية، أن واشنطن وتل أبيب تحاولان من خلال هذا الطرح تعديل روح ومنطوق القرار الدولي 1701 والواقع الميداني، دون الحاجة للذهاب إلى أروقة مجلس الأمن الدولي في نيويورك لتعديل نصوصه رسمياً، الأمر الذي جرى استبدال المعركة الدبلوماسية الدولية بضغط ميداني وسياسي مباشر على المفاوض اللبناني في واشنطن.
 
وتعتبر المصادر اللبنانية الرسمية، أن مقارنة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني بالسلطة الفلسطينية هو أمر مرفوض، نظراً لأن السلطة الفلسطينية تقع تحت الاحتلال المباشر وتتحرك في إطار اتفاقيات أوسلو المحدودة، بينما لبنان دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ولا يمكنها القبول بأي صيغة تنزع عنها صفتها السيادية. 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي في واشنطن سيبحث تمديد وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أوّل صورة للوفدين اللبناني والإسرائيليّ من قاعة الإجتماع في واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الاميركي قبل بدء الاجتماع الاسرائيلي اللبناني: الاجتماع هو لكي نضع اطارا للتفاوض
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية رهن نتائج اجتماع واشنطن اليوم وتمديد وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 19:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2026-05-14
Lebanon24
12:29 | 2026-05-14
Lebanon24
12:09 | 2026-05-14
Lebanon24
12:04 | 2026-05-14
Lebanon24
12:00 | 2026-05-14
Lebanon24
11:54 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24