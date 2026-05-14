الفوعاني يؤكد ثوابت حركة "أمل" الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

Advertisement

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل"، الدكتور مصطفى الفوعاني، خلال ندوة سياسية، أن مواجهة العدوان المستمر على الجنوب تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني والسياسي، مشدداً على ثبات موقف الحركة بقيادة في التمسك بوقف العدوان، والانسحاب الكامل، ورفض التفاوض المباشر. وأشار الفوعاني إلى أن هي الرد الطبيعي لحماية السيادة والناس، معتبراً أن عودة الأهالي إلى قراهم تمثل أولوية وطنية قصوى تعادل في قدسيتها "بسم الله الرحيم" كما وصفها .ودعا الفوعاني الدولة إلى ترجمة مسؤولياتها عبر خطوات عملية لدعم وتأمين احتياجاتهم المعيشية، كما ناشد الاغتراب اللبناني للقيام بدوره الوطني في مساندة الصمود وتأمين التكافل الاجتماعي. وختم بالتأكيد على أن قوة الحقيقية تكمن في وحدته الداخلية وشراكته الوطنية، مشدداً على أن حركة "أمل" ستبقى حارسة للسلم الأهلي ومؤسسات الدولة.