المكتب الإعلامي لسلام: هذا الخبر من نسج الخيال

صدر عن لرئيس البيان التالي:تداولت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مختلقاً، نسبَت فيه إلى مواقف مزعومة خلال لقاء ادّعت أنه جمعه بالممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في 21 نيسان.يهمّ المكتب الإعلامي للرئيس سلام أن ينفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، ويؤكد أنه عارٍ من الصحة ومن نسج الخيال.ويوضح المكتب أن الرئيس سلام لم يعقد أي اجتماع ثنائي مع السيدة كالاس في لوكسمبورغ، بل ألقى كلمة أمام سفراء مجتمعين، وهي كلمة منشورة ومتاحة للرأي العام.وإذ يأسف المكتب لاعتماد بعض المنصات على مفبركة ومصادر مجهولة، يدعو إلى تحرّي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتصل بمواقف رئيس مجلس الوزراء أو نشاطه الدبلوماسي.