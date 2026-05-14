قماطي: لا نأمل خيراً أبداً من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

قماطي: لا نأمل خيراً أبداً من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: "لا نأمل خيراً أبداً من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل". 
وأضاف في حديث لـ"الميادين": "نحن نعتبر أن ما يحصل ليس مفاوضات بل مذكرة جلب أميركية للدولة اللبنانية، ونحن في المقاومة لا تعنينا هذه المفاوضات وهي لن تؤدي إلى شيء يحفظ سيادة لبنان ولن نفاوض على سلاح المقاومة". 
 
وتابع قائلاً: "لا يمكن أن نقبل بالصيَغ التي تطرحها الولايات المتحدة وإسرائيل، وما تفعله السلطة اليوم سيؤدي إلى فتنة لبنانية لبنانية ولن تكون الأوضاع في الداخل مستقرة".
 
وقال: "لا يظنّن أحد أن صبر المقاومة ضعف بل نحن نصبر لنمنع الفتنة لكن هذا لا يعني أن نقبل بما تذهب إليه السلطة، والكلمة اليوم للميدان ونحن الذين نصنع المعادلات". 
 
 
