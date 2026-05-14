لقاءات في وزارة الداخلية لبحث تعزيز العمل البلدي

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، محافظ ترافقه قائمقام هبة ، حيث تمت مناقشة أوضاع المحافظة وشؤونها الإنمائية وحاجات أهلها في ظل الظروف الراهنة.كما التقى الوزير الحجار رئيس بلدية شحيم طارق شعبان، ثم رئيس بلدية السعديات خالد الأسعد، وبحث مع كل منهما في ضرورة تفعيل العمل البلدي وتعزيز دور البلديات، إضافة إلى أهمية دعمها ودعم المجتمعات المضيفة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وأزمة النزوح وتداعياتها على المناطق والبلدات. وفي هذا الإطار، أشار الوزير الحجار إلى المساعي الجارية مع المراجع والجهات المعنية بهدف تأمين التمويل اللازم للبلديات، بما يمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.