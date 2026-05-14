تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عن وقف إطلاق النار... هذه آخر المعلومات عن إجتماع الوفدين اللبناني - الإسرائيلي
Lebanon 24
14-05-2026
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت "
سكاي نيوز
عربية" عن مصادر لبنانية قولها إنه "سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين
لبنان
وإسرائيل لمدة غير معروفة حتى الآن".
Advertisement
وقالت المصادر إن "
إسرائيل
تصر على مواصلة عملياتها جنوبي لبنان، وأن الانسحاب
الإسرائيلي
من
جنوب لبنان
مشروط بسحب سلاح
حزب الله
".
ووفقاً للمصادر، أبغت
واشنطن
لبنان بأنها تضغط لمنع ضرب
بيروت
والضاحية الجنوبية لبيروت.
وتابعت المصادر قائلة: "إسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية العازلة وتبحث بتوسيعها لإزالة خطر
مسيرات
حزب الله بما يزيد عن عمق 10 كيلومترات".
وقالت: "لا ضمانات كافية للبنان من قبل إسرائيل بوقف إطلاق النار، وأن لبنان سيطالب إسرائيل بعدم تنفيذ أي ضربات أو عمليات عسكرية والعودة إلى لجنة "الميكانيزم" في حال الاشتباه بأي موقع لحزب الله".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي في واشنطن سيبحث تمديد وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي في واشنطن سيبحث تمديد وقف إطلاق النار في لبنان
14/05/2026 19:38:13
14/05/2026 19:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول لبناني: بيروت تشترط تمديد وقف إطلاق النار لتوسيع المحادثات مع إسرائيل
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول لبناني: بيروت تشترط تمديد وقف إطلاق النار لتوسيع المحادثات مع إسرائيل
14/05/2026 19:38:13
14/05/2026 19:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لبناني- اسرائيلي على طاولة الخارجية الاميركية ولا مصافحة ولبنان طلب وقف النار اولا
Lebanon 24
اجتماع لبناني- اسرائيلي على طاولة الخارجية الاميركية ولا مصافحة ولبنان طلب وقف النار اولا
14/05/2026 19:38:13
14/05/2026 19:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن لبنان.. اجتماع مرتقب لمناقشة وإعلان "وقف إطلاق النار"
Lebanon 24
آخر خبر عن لبنان.. اجتماع مرتقب لمناقشة وإعلان "وقف إطلاق النار"
14/05/2026 19:38:13
14/05/2026 19:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب لبنان
الإسرائيلي
سكاي نيوز
غير معروف
سكاي نيو
حزب الله
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة الأطباء تطالب بتشديد الإجراءات بحق المعتدين على الطواقم الطبية
Lebanon 24
نقابة الأطباء تطالب بتشديد الإجراءات بحق المعتدين على الطواقم الطبية
12:34 | 2026-05-14
14/05/2026 12:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان قبلان ينتقد تصريحات جعجع حول رئاسة المجلس والعفو العام
Lebanon 24
قبلان قبلان ينتقد تصريحات جعجع حول رئاسة المجلس والعفو العام
12:29 | 2026-05-14
14/05/2026 12:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق رحلات أسبوعية بين العراق ولبنان عبر شركة خطوط البصرة الجوية
Lebanon 24
إطلاق رحلات أسبوعية بين العراق ولبنان عبر شركة خطوط البصرة الجوية
12:09 | 2026-05-14
14/05/2026 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دوريات تفتيش مفاجئة للكشف على التعديات
Lebanon 24
دوريات تفتيش مفاجئة للكشف على التعديات
12:04 | 2026-05-14
14/05/2026 12:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تحذير لمستخدمي "واتساب"
Lebanon 24
بالفيديو.. تحذير لمستخدمي "واتساب"
12:00 | 2026-05-14
14/05/2026 12:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
15:39 | 2026-05-13
13/05/2026 03:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
15:07 | 2026-05-13
13/05/2026 03:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تكشف انها وقعت بغرام حبيبها بسبب هذه الأغنية (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تكشف انها وقعت بغرام حبيبها بسبب هذه الأغنية (فيديو)
00:30 | 2026-05-14
14/05/2026 12:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "مسيرات حزب الله".. ماذا كُشف عنها في إسرائيل؟
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "مسيرات حزب الله".. ماذا كُشف عنها في إسرائيل؟
16:40 | 2026-05-13
13/05/2026 04:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن جنود إسرائيليين دخلوا لبنان.. أصيبوا بـ"حمى الكهوف"!
Lebanon 24
تقريرٌ عن جنود إسرائيليين دخلوا لبنان.. أصيبوا بـ"حمى الكهوف"!
15:49 | 2026-05-13
13/05/2026 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:34 | 2026-05-14
نقابة الأطباء تطالب بتشديد الإجراءات بحق المعتدين على الطواقم الطبية
12:29 | 2026-05-14
قبلان قبلان ينتقد تصريحات جعجع حول رئاسة المجلس والعفو العام
12:09 | 2026-05-14
إطلاق رحلات أسبوعية بين العراق ولبنان عبر شركة خطوط البصرة الجوية
12:04 | 2026-05-14
دوريات تفتيش مفاجئة للكشف على التعديات
12:00 | 2026-05-14
بالفيديو.. تحذير لمستخدمي "واتساب"
11:54 | 2026-05-14
إيهاب حمادة: لا تواصل مع الرئيس عون وكل حديث عن ذلك غير صحيح
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
14/05/2026 19:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
14/05/2026 19:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
14/05/2026 19:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24