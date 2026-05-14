رابطة معلمي الأساسي تطالب بتعديل الرواتب والعقود خلال لقاء مع وزيرة التربية

Advertisement

زار وفد من رابطة معلمي في برئاسة الدكتور ، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وعرض جملة من المطالب التي تهم المعلمين والطلاب والمدارس الرسمية.وأشار الوفد في بيان على الاثر، الى أن من "أبرز المطالب:1- موافقة على اجراء امتحان مدرسي لطلاب الصف التاسع بطريقة مرنة2- مطالبتها بمتابعة موضوع الرواتب الستة واقرار العقد الكامل للمتعاقدين مع مجلس النواب، ولاحقا3- التأكيد على التعديل لمشروع انصاف الاجازات على أن يشمل المعينين بموجب المرسوم ٣٤٤4- متابعة مستحقات الإيواء عن نيسان وأيار مع وزارة المالية لصرفها بالسرعة الممكنة. مع ان مستحقات آذار ستُدفع ابتداء من يوم من5- تبلغ الوفد اقرار قانون توحيد المسميات للمتعاقدين على نفقة صناديق المدارس والاهل والبلديات ويُعمل به مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦6- متابعة مشروع اقرار قانون تثبيت عمال المكننة في المدارس الرسمية7- تبلغ الوفد عن رصد مبالغ مالية إضافية للمدارس المتعثرة بقيمة تُغطي العجز الحاصل في الصناديق، كما سيتم صرف قيمة ال ٢٥% المتبقية لصالح الصناديق في أقرب وقت8- تأكيد الوزيرة الابقاء على المدارس المهدمة بكيانها المعنوي بكادرها التعليمي وطلابها، أما المتضررة جزئيا سيتم صيانتها مباشرة بعد انتهاء الحرب9- طالبت الرابطة بتعديل أجر يوم المراقبة بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، وأن يصدر القرار الخطي قبل بدء10- سيصدر تعميم حول تخفيض المناهج والإعلان عنها في مؤتمر صحافي غدا11- المطالبة بمشاركة مدرسي الروضات المتعاقدين في مراقبة الامتحانات الرسمية12- المطالبة باستفادة المستعان بهم بعد الظهر من العقد الكامل وفقا للتعميم ٢٩ في فترة الحرب13- المطالبة بانتهاء العام الدرسي في مهلة اقصاها ١٨ حزيران، على أن تستمر الأعمال الإدارية واصدار النتائج حتى نهاية الشهر".