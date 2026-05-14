رابطة معلمي الأساسي تطالب بتعديل الرواتب والعقود خلال لقاء مع وزيرة التربية

14-05-2026 | 09:12
رابطة معلمي الأساسي تطالب بتعديل الرواتب والعقود خلال لقاء مع وزيرة التربية
زار وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان برئاسة الدكتور حسين جواد، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وعرض جملة من المطالب التي تهم المعلمين والطلاب والمدارس الرسمية.
وأشار الوفد في بيان على الاثر، الى أن من "أبرز المطالب:

1-    موافقة الوزيرة على اجراء امتحان مدرسي لطلاب الصف التاسع بطريقة مرنة

2- مطالبتها بمتابعة موضوع الرواتب الستة واقرار العقد الكامل للمتعاقدين مع مجلس النواب، ولاحقا وزارة المالية

3- التأكيد على التعديل لمشروع انصاف الاجازات على أن يشمل المعينين بموجب المرسوم ٣٤٤ 

4- متابعة مستحقات الإيواء عن نيسان وأيار مع وزارة المالية لصرفها بالسرعة الممكنة. مع العلم ان مستحقات آذار ستُدفع ابتداء من يوم الغد من اليونيسف

5- تبلغ الوفد اقرار قانون توحيد المسميات للمتعاقدين على نفقة صناديق المدارس والاهل والبلديات ويُعمل به مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

6- متابعة مشروع اقرار قانون تثبيت عمال المكننة في المدارس الرسمية

7- تبلغ الوفد عن رصد مبالغ مالية إضافية للمدارس المتعثرة بقيمة تُغطي العجز الحاصل في الصناديق، كما سيتم صرف قيمة ال ٢٥% المتبقية لصالح الصناديق في أقرب وقت

8- تأكيد الوزيرة الابقاء على المدارس المهدمة بكيانها المعنوي بكادرها التعليمي وطلابها، أما المتضررة جزئيا سيتم صيانتها مباشرة بعد انتهاء الحرب

9- طالبت الرابطة بتعديل أجر يوم المراقبة بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، وأن يصدر القرار الخطي قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية

10- سيصدر تعميم حول تخفيض المناهج والإعلان عنها في مؤتمر صحافي غدا

11- المطالبة بمشاركة مدرسي الروضات المتعاقدين في مراقبة الامتحانات الرسمية

12- المطالبة باستفادة المستعان بهم بعد الظهر من العقد الكامل وفقا للتعميم ٢٩ في فترة الحرب

13- المطالبة بانتهاء العام الدرسي في مهلة اقصاها ١٨ حزيران، على أن تستمر الأعمال الإدارية واصدار النتائج حتى نهاية الشهر".
