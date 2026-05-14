توقيف مطلوبين بعد إطلاق نار في بعلبك

دهمت وحدة من الجيش منزل المواطن (ي.س.) في منطقة - لمشاركته في إشكال وإطلاق نار، فأوقفته وضبطت في حوزته مسدسًا وذخائر حربية.كما نفّذت وحدة أخرى عمليات دهم في بلدة – بعلبك، وأوقفت المواطن (ر.م.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.