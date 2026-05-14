اليابان تؤكد دعمها للبنان وتتطلع لوقف إطلاق النار

Advertisement

استقبل اللواء في مكتبه باليرزة اليوم، سفير في يوكوتا كنجي، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات القائمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة.وأعرب السفير الياباني عن تطلعه الى "تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات"، متمنيا "نجاح المحادثات القائمة والمفاوضات المرتقبة"، آملا أن "تؤدي إلى وقف نهائي لإطلاق النار".بدوره، شكر الوطني "اليابان على كل ما تقدمه من دعم لصالح لبنان والمؤسسة العسكرية، لا سيما في مجالي نزع الألغام والطبابة العسكرية".كما استقبل منسى النائب السابق ، وتناول البحث شؤونا وطنية وإنمائية وعددا من المطروحة على الساحة الداخلية.والتقى أيضا، " " المحامي محفوض، وتم التشاور في المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه لبنان في المرحلة الراهنة.