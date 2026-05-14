لبنان

اليابان تؤكد دعمها للبنان وتتطلع لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
14-05-2026 | 10:02
اليابان تؤكد دعمها للبنان وتتطلع لوقف إطلاق النار
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم، سفير اليابان في لبنان يوكوتا كنجي، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات القائمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وأعرب السفير الياباني عن تطلعه الى "تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات"، متمنيا "نجاح المحادثات القائمة والمفاوضات المرتقبة"، آملا أن "تؤدي إلى وقف نهائي لإطلاق النار".

بدوره، شكر وزير الدفاع الوطني "اليابان على كل ما تقدمه من دعم لصالح لبنان والمؤسسة العسكرية، لا سيما في مجالي نزع الألغام والطبابة العسكرية".

كما استقبل منسى النائب السابق هادي حبيش، وتناول البحث شؤونا وطنية وإنمائية وعددا من القضايا المطروحة على الساحة الداخلية.


والتقى أيضا، رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض، وتم التشاور في المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه لبنان في المرحلة الراهنة.
 
