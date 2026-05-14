القاصر جوان غادرت ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:– جوان (مواليد عام 2009، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 6-04-2026 منزل والدها الكائن في بلدة – الضنيّة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر السفيرة في وحدة ، على الرقم 265001-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.