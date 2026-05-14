إطلاق رحلات أسبوعية بين العراق ولبنان عبر شركة خطوط البصرة الجوية

أفادت مندوبة " " في مطار الدولي – ، بأن طائرة تابعة لشركة خطوط البصرة الجوية "فلاي بصرة" حطت، بعد ظهر اليوم في ، في رحلتها الخارجية الأولى منذ انضمامها إلى أسطول الشركة، وعلى متنها رئيس مجلس إدارتها موفق حمد وعدد من مسؤولي الشركة.واستقبلت الطائرة على أرض المطار بتحية "رش المياه"، وهي من التقاليد المعتمدة عالمياً في قطاع الطيران لاستقبال الطائرات التي تنفذ رحلتها الأولى إلى وجهة جديدة.وكان في استقبال الوفد رئيس المطار إبراهيم أبو عليوي، ومدير النقل الجوي كارل رزق، مدير خدمات المسافرين في شركة MEAG، وفد من جهاز أمن المطار، ممثل دائرة الأمن العام في المطار المقدم شربل عطاالله، مدير العمليات الأرضية – محطة بيروت محمود أبو النجا، إضافة إلى الوكيل العام للشركة في بيروت سيف صلاح مهدي وعدد من رؤساء الوحدات والأقسام العاملة في المطار.وأُقيم للمناسبة حفل استقبال في صالون الشرف، بحضور مسؤولين ومعنيين بقطاع الطيران والنقل الجوي.وأعلنت الشركة في بيان، "بدء تسيير رحلات أسبوعية عدة بين ولبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين".