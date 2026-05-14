بين المرض والجوع… مسنّتان عالقتان في كفرتبنيت بانتظار الاستجابة

لا تزال المواطنتان إنعام (72 عاماً) وشقيقتها سهام علي (65 عاماً) محتجزتين داخل بلدة كفرتبنيت – ، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة، إذ تعانيان من أمراض الضغط والسكري، وقد نفدت الأدوية بالكامل لديهما، إضافة إلى نفاد المياه والطعام.وبحسب العائلة، جرى توجيه مناشدات متكررة إلى الجيش والجهات المعنية للمساعدة في إخراجهما وتأمين نقلهما من البلدة، إلا أنه وحتى الآن لم يتم تسجيل أي استجابة.العائلة تطلق نداءً عاجلاً عبر " ٢٤" للتدخل الفوري وإنقاذهما قبل تدهور وضعهما الصحي.