مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 14/5/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"بين بلدات البقاع الغربي وقرى الجنوب بأقضيته كافة تنقلت اليوم الإعتداءات بالأسلحة المدفعية وكذلك الجوية بشقيها المسير والحربي ومعها إنذارات بالإخلاء القسري.كل هذا تجري وقائعه العدوانية مخصبة بتهديدات بتصعيد إضافي نقلها الإعلام العبري وفيها أن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في .ومن لبنان نفسه ضربات يتلقاها العدو على أيدي مقاومين ضربت مسيراتهم اليوم في الجليل الغربي المحتل فأوقعت إصابات في صفوف الصهاينة.وعلى الإيقاع التصعيدي المعادي يلتئم اللقاء اللبناني - الإسرائيلي - الأميركي في واشنطن بمشاركة مدنية وعسكرية.وفيما يحمل الجانب اللبناني أولوية وقف الإعتداءات جاءه الرد مباشرة من السفير الإسرائيلي في واشنطن الذي قال إننا لن نوافق أبدا على وقف إطلاق النار في لبنان مركزا في المقابل موضوع نزع سلاح المقاومة.الموقف اللبناني شدد عليه مجددا رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله إنه إذا لم يحصل وقف إطلاق نار حقيقي يعني "خرب كل شي".ويضيف: لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الإحتلال ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي ويؤكد أن هذه العودة بالنسبة إليه توازي "بسم الله الرحمن الرحيم" ويشير الرئيس بري إلى أن لبنان سيتجه إلى مقاضاة إسرائيل على ما ارتكبته من اعتداءات وجرائم.خارج لبنان والمنطقة كانت بكين تستقبل الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة إليها منذ زيارته خلال ولايته الأولى العام 2017.القمة التي يعقدها ترامب ونظيره الصيني (شي جين بينغ) تستمر يومين وتتراوح عناوين محادثاتها بين العلاقات الإقتصادية والتجارية والرسوم الجمركية والذكاء الإصطناعي والمعادن وصولا إلى ملفات الشرق الأوسط وتايوان وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.وتحضر إيران ملفا دسما على طاولة القمة حيث يحاول ترامب الضغط على الصين بشأنها وتحديدا بشأن مضيق هرمز فيما تفضل بكين التمسك بخيار الوساطة وتوازن المصالح.وقبل أن ينهي ترامب زيارته الصين كان الكرملين يعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزورها قريبا جدا.=======* مقدمة الـ"أم تي في"بين واشنطن وبكين توزع الحدث.ففي العاصمة الاميركية بدأت المفاوضات الفعلية المباشرة بين لبنان واسرائيل بعد جولتين تمهيديتين.ومع ان الحدث غير عادي فان النتائج المنتظرة منه غير مضمونة. ذاك ان المفاوض اللبناني عالق بين عاملين سلبيين هما: اسرائيل وحزب الله.فرئيس الوفد الاسرائيلي اعلن ان تل ابيب لن توافق ابدا على وقف لاطلاق النار والسماح لحزب الله باعادة التسلح.اما فاكد انه من الخطأ اجراء مباحثات مع اسرائيل من دون وقف للنار وان مجرد الجلوس مع الاسرائيليين خطيئة .ففي ظل الموقفين المتناقضين ماذا تستطيع الدولة ان تحقق؟وهل الدعم والاحتضان العربي قادران على اخراج المفاوضات من اطارها الشكلي البحت؟وعلى وقع المفاوضات استمر التصعيد العسكري في جنوب لبنان.فالغارات الاسرائيلية تواصلت، كذلك الانذارات والاصرار الاسرائيلي على توسيع المنطقة العازلة.اما في العاصمة الصينية فيبدو ان الرياح تجري بعكس ما تشتهي ايران. اذ نقلت "رويترز" عن مسؤول في البيت الابيض ان الرئيسين الاميركي والصيني اتفقا على انه لا ينبغي السماح لايران بامتلاك سلاح نووي، مع تأكيد اهمية ابقاء مضيق هرمز مفتوحا امام الملاحة الدولية.وهذا يعني ان ارساء علاقات استراتيجية مستقرة مع تقدم عند الصين على كل ما عداه.=======* مقدمة "المنار"تحت النار وفوقها اختارت السلطة أن تؤدي ثالث جولات التفاوض مع المحتل، ولم يحمها ترياق واشنطن المزعوم بمسمى الهدنة من لدغات الخيبة التي يتقنها الصهيوني، ففرضها على سلطة ارتضت على نفسها الاستسلام، والذهاب إلى مفاوضات مباشرة بخفي حنين، وستعود من دونهما حتى، ما دامت عند مكابرتها بالتنكر لدماء أبنائها الشهداء ولوقائع الميدان وما يفعله أهله بالمحتل الإسرائيلي.ومهما رفعت السلطة من مستوى وفدها ومدت ساعات اللقاءات، فإن سقف التوقعات يكاد يلامس الأرض، وكما قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم: إن مطالب العدو الإسرائيلي-الأميركي ليست في أيدي السلطة لتمنحها، وما تريده السلطة من الاحتلال لن يمنحها إياه.فالحق اللبناني ينتزع انتزاعا من عدو لا يفهم إلا بالقوة، وهو ما يتقنه رجال المقاومة في الميدان، حتى استسلم الصهاينة قادة وجنودا الى أنهم باتوا في حقل رماية المحلقات الانقضاضية التي لا حل لها بين يدي جيشهم، ويسارعون للاستعانة بكل الخبرات الأميركية والعالمية بحثا عن حل.فيما يحل الحادث الصعب خبرا يوميا في الإعلام العبري مع ملاحقة المقاومين لجنوده وآلياته على الأراضي اللبنانية، وفي المواقع المحاذية للحدود، حتى أقر إعلامهم أن مسيرات حزب الله باتت تشل .ومع العدوانية الصهيونية المتمادية، واستهداف الغارات والقصف المدفعي للعديد من القرى والبلدات الجنوبية، كان رجال المقاومة يسجلون بمحلقاتهم الانقضاضية ورشقاتهم الصاروخية ضربات نوعية حققت إصابات مؤكدة، وثقت بعضا منها عدسات المحلقات التي طالت العدو اليوم في الناقورة والبياضة ورشاف والطيبة والعديسة ودير سريان، وصولا إلى أطراف كفركلا الحدودية حيث أصاب صاروخ موجه دبابة ميركافا وشوهدت تحترق بمن فيها.وبما فيها من عزم وثبات، ستواصل المقاومة الرد على العدوانية الصهيونية، وملاحقة جنوده حتى تحرير الأرض كاملة ووقف العدوان، بحسب كتلة الوفاء للمقاومة التي جددت دعوتها السلطة اللبنانية إلى عدم تقديم الهدايا المجانية للعدو، والخروج من مسار التفاوض المباشر الذي لن يقدم للبنان شيئا.عالميا المشهد عن شي جين بينغ، الرئيس الصيني الذي استقبل نظيره الأميركي دونالد ترامب على مائدة سياسية مثقلة بالملفات الحارة، المتداخلة من مضيق هرمز إلى كل الضيق الاقتصادي الذي يصيب العالم.ومع كثرة الملفات بين الطرفين حضر الملف الإيراني كطبق رئيسي، فيما نقل ترامب عن الرئيس الصيني قوله إنه يود أن يرى الوصول إلى اتفاق أميركي إيراني، عارضا المساعدة من أجل ذلك.ومن أجل ذلك جدد الإيراني عباس عرقجي موقف بلاده الثابت من على منصة اجتماع مجموعة البريكس في الهند، من أنه لا يوجد أي حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران.=======* مقدمة الـ"أو تي في"في موازاة زيارة الرئيس الاميركي للصين، تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية وسط تضارب في المؤشرات بين الحديث عن تقدم حذر وإمكانية التوصل إلى تفاهمات مرحلية، وبين استمرار التصعيد السياسي والميداني في أكثر من ساحة إقليمية.وتترقب دول المنطقة نتائج هذه المفاوضات لما سيكون لها من انعكاسات مباشرة على ملفات الأمن والاستقرار، خصوصا ما يرتبط بمضيق هرمز والبحر الأحمر وصولا الى جنوب لبنان، في ظل مخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي والعودة إلى سياسة الضغوط المتبادلة وربما الحرب.وفي موازاة ذلك، انطلقت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بنسختها الثالثة في واشنطن، وسط تركيز على ملف الانسحاب من النقاط الحدودية المحتلة وتثبيت الاستقرار على طول الحدود الجنوبية، إلا أن التباينات لا تزال قائمة حول الضمانات المطلوبة وآلية تنفيذ أي تفاهم محتمل، في وقت يربط فيه لبنان أي استقرار دائم بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحل القضايا العالقة بشكل شامل...كل ذلك فيما حزب الله يصر على ابقاء سلاحه خارج اي بحث.اما ميدانيا، فيشهد جنوب لبنان تصعيدا متواصلا مع استمرار التحليق المكثف والغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات الحدودية، مقابل حالة استنفار وترقب على الجانب اللبناني.ويثير هذا التصعيد مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.=======* مقدمة الـ"أل بي سي"ما صدر من مواقف في قمة الجبارين الولايات المتحدة الأميركية والصين يوحي بأن العملاقين يتجهان إلى ما يمكن وصفه بالتسوية أو الصفقة.الرئيس الصيني تحدث عن "صيغة جديدة" للعلاقات مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون مع منافسة منضبطة، وذلك من أجل "استقرار طبيعي تبقى فيه الخلافات في نطاق السيطرة واستقرار دائم يمكن فيه توقع السلام".وتحدث أيضا عن صياغة نموذج جديد للعلاقات بين القوتين الكبريين"، مضيفا أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما".هذا كلام يقول صاحبه إنه يريد مصلحة البلدين وليس الحرب، بالواسطة، بين البلدين.كيف سيترجم ما تحقق في الصين على أرض الواقع في إيران وتايوان وغيرها من الدول ذات الأهتمام المشترك بين واشنطن وبكين؟قد تبدأ الأجوبة بالتوارد بعد انتهاء القمة غدا.ومن المؤشرات ما قاله الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز من ان الرئيس الصيني قال إن بلاده لن تزود إيران معدات عسكرية. في الموازاة، تنقل وكالات الأنباء العالمية عن جنرال أميركي قوله إن قدرات إيران تراجعت بشدة ولم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق على جيرانها، وأن صواريخ إيران وبحريتها وقاعدتها الصناعية للطائرات المسيرة تراجعت 90%.من بكين إلى واشنطن مع بدء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ماذا يتضمن اليوم الأول من هذه المفاوضات؟الإجابات من العاصمة الأميركية.=======* مقدمة "الجديد"على مرتفع من التصعيد اليومي وعلى منخفض من التوقعات المنتظرة بنتائج ايجابية انطلق ماراتون واشنطن التفاوضي بيومه الاول وبتناقضات واضحة في الأولويات والأهداف بين لبنان واسرائيل.لبنان بوفده الذي يترأسه السفير سيمون كرم متكئا على خبرته الدبلوماسية وعلى ثوابت ومندرجات واضحة المعالم ومسنودا بفريق عمل متابع من يجلس في الاميركية ومعه مطلب تثبيت وقف اطلاق النار اولا ومن ثم الانتقال الى بحث سائر الاجراءات والترتيبات الامنية التي تقود في نهاية المطاف الى ما يشبه انهاء حالة العداء وليس اتفاقية سلام والتي بدورها ترتبط بمسار عربي لم ينضج بعد.في المقابل تجلس اسرائيل على طاولة التفاوض بمسؤولين عسكريين وامنيين مع ضغط ميداني يهدف الى إثقال المفاوضات بقواعد ومعادلات جديدة وقد استبق السفير الاسرائيلي المفاوض في واشنطن.الجلسة برسم مسار موقفه قائلا إن تل ابيب لن توافق على اي وقف لاطلاق النار يتيح لحزب الله اعادة التسلح معتبرا ان الواقع الميداني يتناقض مع التصريحات الرسمية اللبنانية بشأن نزع سلاح الحزب.وعلى حبل التناقضات بين الموقفين يسير التفاوض مترنحا ومحاولا اجتياز حقل الالغام وفي هذا الاطار تقول المصادر الرسمية إن لبنان يعول على الموقف الاميركي المتفهم للظروف اللبنانية ليكون عامل ضغط على الاسرائيلي كما يسعى لبنان لمواكبة موقفه من خلال الحاضنة العربية التي سوف يستند اليها.في اية خلاصات مستقبلية لمسار المفاوضات الشائكة ومواكبة ليوم المفاوضات الطويل زار رئيس الحكومة نواف سلام قصر بعبدا متوافقا مع رئيس الجمهورية على التواصل الدائم والتنسيق المستمر على خط بيروت واشنطن>وقد بدا أن المرجح في ختام اليوم الاول هو الوصول الى تمديد عملي لوقف اطلاق النار مع تشكيل لجان متابعة لسائر الملفات.والى ملف قمة بكين حيث اللقاء الذي وصف بالتاريخي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ وتصدرها العنوان التايواني كأولوية ملحة ومعها قضايا الحرب على ايران وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان امدادات الطاقة وجملة عناوين في التجارة والاقتصاد في السياسة، كلام عن تفاهمات لا تزال تحت الاختبار.وفي الاقتصاد، رسائل متبادلة عنوانها المصالح قبل المواجهة.وأما في الشرق الأوسط، فكل إشارة تصدر من بكين أو واشنطن تقرأ على أنها جزء من معركة النفوذ المفتوحة على أكثر من جبهة.وإذا كانت الأنظار قد اتجهت إلى نتائج الزيارة المباشرة، فإن الأهم يبقى هو ما يحاك خلف الكواليس، خصوصا في ما يتعلق بالمفاوضات الأميركية الإيرانية.فهل تحمل المرحلة المقبلة مرونة جديدة بين طهران وواشنطن برعاية صينية غير مباشرة؟ أم أن التصعيد سيبقى الورقة الأقوى على طاولة التفاوض؟بين حسابات القوة ومصالح الدول الكبرى، المنطقة مرة جديدة أمام مرحلة ضبابية.عنوانها إعادة ترتيب التوازنات، فيما الشرق الأوسط يبقى الساحة الأكثر تأثرا بأي تبدل في المزاج الاميركي.