تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

واشنطن تدفع الى التهدئة ولبنان يعود لمنع الحرب

Lebanon 24
14-05-2026 | 22:47
A-
A+
واشنطن تدفع الى التهدئة ولبنان يعود لمنع الحرب
واشنطن تدفع الى التهدئة ولبنان يعود لمنع الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": العين اليوم على نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" برعاية أميركية، التي انطلقت أمس الخميس تحت النار، وتختتم الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن. ولم يُقاطعها لبنان لأنّه لم يرد منح "إسرائيل" فرصة إتهامه بتعطيل المفاوضات.
Advertisement

وحمل لبنان ملفه إلى طاولة المفاوضات، كونها النافذة الوحيدة لمحاولة انتزاع وقف نار مستدام، أو على الأقل هدنة ممدّدة للمرة الثالثة تمنع الانزلاق إلى مواجهة أكبر. فهل تؤدّي هذه الجولة من المفاوضات إلى الحلّ أم إلى إدارة مفتوحة للصراع؟

الجولة الثالثة من المفاوضات داخل مقر وزارة الخارجية الأميركية ، عقدت على مستوى سياسي ـ أمني للمرة الأولى، هو الأعلى منذ بدء الإتصالات بين الجانبين. وامتدّت على يومين، وتخلّلتها أمس جلستين ما قبل الظهر وبعده، وتختتم اليوم الجمعة، وقد جمعت ثلاثة وفود رفيعة المستوى:

وكان الوفد اللبناني قد ناقش ورقة ضمّت مطالب عديدة خلال هذه الجولة، تعدّدها مصادر سياسية مطلعة على النحو الآتي:

1- وقف دائم وشامل لإطلاق النار يشمل كامل الأراضي اللبنانية، وتمديد الهدنة الحالية والالتزام بها.

2- وقف كامل للهجمات "الإسرائيلية"، بما في ذلك الغارات والتفجيرات في الجنوب والبقاع وبيروت، والعودة إلى لجنة "الميكانيزم".

3- الإنسحاب الكامل للقوات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية المحتلة جنوب لبنان.

4- تأكيد سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني على الحدود (ودعمه).

على أن يلي ذلك البحث في ملفات ترسيم الحدود وإعادة الإعمار وعودة السكّان إلى قراهم وتحرير الأسرى.

أمّا "إسرائيل" فطرحت التقاط الآتية:

1- نزع سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك بنيته العسكرية.

2- التأكيد على عدم وقف إطلاق للنار بدون حصول تقدّم ملموس من قبل الحكومة اللبنانية في مسألة نزع السلاح.

3- ضمان عدم تهديد الحدود بما يشمل إقامة منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات لضمان أمن الحدود الشمالية.

4- إبرام اتفاق سلام شامل، يشمل حدوداً واضحة وعلاقات ديبلوماسية وإقتصادية مع لبنان.

وتشير المعطيات المتقاطعة من واشنطن، إنّ سقف التوقّعات الأميركي في هذه المرحلة هو تثبيت "هدنة قابلة للإدارة" وتقليل التصعيد، وليس فرض وقف نار شامل وفوري، وقد قادت إتصالات مكثّفة سبقت اجتماعات الجولة الثالثة من المفاوضات، وأبلغت لبنان أنّها تعمل على الضغط على "إسرائيل" لعدم ضرب بيروت والضاحية الجنوبية. كما جرى البحث في تمديد الهدنة المؤقتة لفترة معيّنة.

وكان قصر بعبدا يُواكب هذه المحادثات، من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون والفريق الداعم لوفد لبنان، وقد قرّر إبقاء التواصل مفتوحاً مع وفد لبنان في واشنطن برئاسة السفير كرم.

وفي الكواليس، بدا واضحاً أنّ ما جرى التوافق عليه قبل انعقاد هذه الجولة لم يكن وقفاً شاملاً للنار، بل تفاهم حدّ أدنى يقوم على الفصل المؤقّت بين استمرار العمليات العسكرية واستمرار المسار السياسي. 

وهو ما يفسّر كيف عاد لبنان إلى الطاولة، رغم اتساع الضربات "الإسرائيلية"، في ظل قناعة رسمية بأنّ البديل عن التفاوض حالياً، قد يكون ترك مصير الجنوب بالكامل للميدان، أو خسارة الغطاء الأميركي والدولي لأي مطالب لبنانية لاحقة. لهذا السبب، لم تدخل الأطراف إلى واشنطن وهي تتوقع اختراقاً تاريخياً فورياً، بل محاولة منع الانفجار الأكبر.  
 
مواضيع ذات صلة
عودة إلى الطاقة الشمسية: هواجس الحرب تدفع اللبنانيين نحو "الأمان الكهربائي"
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدفع باتجاه عقوبات محتملة على إيران بسبب مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: واشنطن تدفع نحو تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:13:51 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

اللبناني على

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-15
Lebanon24
01:45 | 2026-05-15
Lebanon24
01:30 | 2026-05-15
Lebanon24
01:15 | 2026-05-15
Lebanon24
01:02 | 2026-05-15
Lebanon24
01:00 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24