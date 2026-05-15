إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان هذه القرى

Advertisement

وجّه الجيش انذارا عاجلا الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: شبريحا حمادية (صور) زقوق المفدي معشوق والحوش.وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. لا ينوي المساس بكم.حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة."وأضاف البيان: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".