تحذيرات من تحوّل في مسار الحرب

تتزايد التحذيرات الديبلوماسية من أن يؤدي استمرار " " في استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في إلى إحداث تحول فعلي في مسار الحرب الدائرة في المنطقة، خصوصاً مع ارتفاع مستوى التوتر على خلال الأيام الأخيرة.وبحسب أكثر من مصدر ديبلوماسي، فإن الخشية الأساسية تتمثل في انزلاق الأمور نحو مواجهة أوسع يصعب احتواؤها لاحقاً، ما يدفع عدداً من الدول إلى تكثيف اتصالاتها لمنع أي تصعيد كبير.في المقابل، تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن احتمالات قيام بردود فعل غير محسوبة تبقى مطروحة بقوة، خصوصاً إذا تعرضت لخسائر ميدانية أو بشرية إضافية في المرحلة المقبلة.