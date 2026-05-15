لبنان

مساع لتسريع اقرار العفو العام والنائب "واقع بين شاقوفين"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-05-2026 | 01:30
مساع لتسريع اقرار العفو العام والنائب واقع بين شاقوفين
قال مصدر نيابي متابع للاجتماعات واللقاءات التي تعقد خارج اللجان النيابية المشتركة بشأن "قانون العفو العام" ، إلى أن نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب "واقع بين شاقوفين" كما يُقال بالعامية، أو بمعنى آخر بين مطرقة الرئيس جوزاف عون وسندان رئيس المجلس نبيه بري، كونه يريد مواكبة الرئيس عون في ملاحظاته على القانون، وهو في الوقت نفسه محسوب على الرئيس بري في عملية ترتيب ملفات مجلس النواب.
ولفت المصدر إلى أن أبو صعب يعقد دورياً اجتماعات مع نواب يثق بهم لتقريب وجهات النظر بين المعنيين، لناحية تنفيذ ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون، وطمأنة الرئيس نبيه بري إلى أنه لا يوجد أي مساس بصلاحيات مجلس النواب أو باستقلالية السلطة التشريعية.
وختم المصدر بأن اجتماع الإثنين المقبل في مكتب بو صعب في مجلس النواب بحضور ممثّل عن كلّ كتلة نيابية سيكون إيجابياً، وسيفضي إلى عودة اللجان النيابية المشتركة إلى النقاش، بل ربما إلى الانتهاء من دراسة اقتراح قانون العفو واحالته على اللجان النيابية المشتركة ومن ثم على الهيئة العامة لمجلس النواب.
المصدر: لبنان 24
