إيجابية سعودية "مطلقة" عن المسار التفاوضي الذي يقوده عون

لفت مصدر نيابي إلى أنه، ومن خلال تقاطع المعلومات بين عدد من الذين التقاهم السفير السعودي في وليد بخاري في خلال زياراته الوداعية، تبيّن أنه تحدث بإيجابية مطلقة عن المسار السياسي التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية ، داحضاً كل ما يُحكى بعكس ذلك في بعض ، ومتمنياً أن تصل الأمور إلى خواتيم سعيدة وسريعة لإنهاء الحرب في لبنان، الذي أمضى فيه حوالى عشر سنوات سفيراً، وأحبه كثيراً، وبنى فيه صداقات وعلاقات أخوة.ولفت المصدر إلى أن السفير تحدث أيضاً عن مستقبله المهني، مؤكداً أنه باقٍ في السلك الدبلوماسي السعودي، وسينتقل قريباً إلى إحدى العواصم الأوروبية ليكون سفيراً للمملكة فيها.