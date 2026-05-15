عبر "كابلات البحر": هل تستطيع إيران خنق الإنترنت العالمي.. وماذا عن لبنان؟

في الحروب القديمة، كانت الجيوش تبحث عن الجسور والموانئ والمطارات. أمّا في حروب اليوم، فهناك هدف أكثر صمتاً وأشدّ حساسية: كابلات الإنترنت البحرية. ففي عمق البحار، تمرّ شرايين العالم الرقمي؛ منها تعبر ا...