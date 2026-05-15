من دون كسر أو خلع.. سرق خزنة ذهب وهذه قيمتها

15-05-2026 | 03:05
من دون كسر أو خلع.. سرق خزنة ذهب وهذه قيمتها
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة على اختلاف أنواعها، ولا سيما سرقة المنازل، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم في المناطق اللبنانيّة كافّة. ادعى امام مخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي ليل تاريخ 10-05-2026 أحد المواطنين ضد مجهول، بجرم الدخول الى منزله الكائن في محلة سهل عرقا – حلبا من دون كسر وخلع، وسرقة خزنة حديدية من داخله، تحتوي ذهبًا بقيمة تُقارب الـ /60/ ألف دولار أميركيّ، ومبلغًا ماليًّا قُدّر بـ/500/ دولار أميركي".
اضاف البلاغ:" بنتيجة المتابعة، وفي خلال اقل من /24/ ساعة، تمكنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من تحديد هوية السارق، وتوقيفه بعمليّة أمنيّة في محلة حلبا. وتبيّن أنه يدعى م. ب. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكّرتي توقيف، وخلاصة حكم، جميعها بجرم سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبانه أقدم على الدخول الى المنزل وقام بسرقته".

تابع الاغ:" بتفتيشه، عثر بحوزته على المسروقات التالية:

/13.25/ ليرة ذهبيّة
/4/ اونصات كبيرة الحجم، واونصة صغيرة الحجم
/3/ اساور
سلسال، وسوار "Plaque".

ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ".
