تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
من دون كسر أو خلع.. سرق خزنة ذهب وهذه قيمتها
Lebanon 24
15-05-2026
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة جرائم السرقة على اختلاف أنواعها، ولا سيما سرقة المنازل، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم في المناطق اللبنانيّة كافّة. ادعى امام مخفر
حلبا
في وحدة الدّرك الإقليمي ليل تاريخ 10-05-2026 أحد المواطنين ضد مجهول، بجرم الدخول الى منزله الكائن في محلة سهل عرقا – حلبا من دون كسر وخلع، وسرقة خزنة حديدية من داخله، تحتوي ذهبًا بقيمة تُقارب الـ /60/ ألف دولار أميركيّ، ومبلغًا ماليًّا قُدّر بـ/500/ دولار أميركي".
Advertisement
اضاف البلاغ:" بنتيجة المتابعة، وفي خلال اقل من /24/ ساعة، تمكنت إحدى دوريّات
شعبة المعلومات
من تحديد هوية السارق، وتوقيفه بعمليّة أمنيّة في محلة حلبا. وتبيّن أنه يدعى م. ب. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكّرتي توقيف، وخلاصة حكم، جميعها بجرم سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبانه أقدم على الدخول الى المنزل وقام بسرقته".
تابع الاغ:" بتفتيشه، عثر بحوزته على المسروقات التالية:
/13.25/ ليرة ذهبيّة
/4/ اونصات كبيرة الحجم، واونصة صغيرة الحجم
/3/ اساور
سلسال، وسوار "Plaque".
ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة
القضاء
المختصّ".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: بعد تقييم الوضع ستبقى تعليمات الطوارئ من دون تغيير في هذه المرحلة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بعد تقييم الوضع ستبقى تعليمات الطوارئ من دون تغيير في هذه المرحلة
15/05/2026 12:12:05
15/05/2026 12:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تأييد سعودي–مصري لتفاوض لبنان مع إسرائيل من دون سلام أو تطبيع
Lebanon 24
تأييد سعودي–مصري لتفاوض لبنان مع إسرائيل من دون سلام أو تطبيع
15/05/2026 12:12:05
15/05/2026 12:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
15/05/2026 12:12:05
15/05/2026 12:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: إيران من خلال السيطرة على هرمز ستمكن نفسها وجيرانها من الاستفادة من فرصة قيمة
Lebanon 24
قاليباف: إيران من خلال السيطرة على هرمز ستمكن نفسها وجيرانها من الاستفادة من فرصة قيمة
15/05/2026 12:12:05
15/05/2026 12:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
شعبة المعلومات
القضاء ا
القضاء
المعن
بيرة
حلبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
Lebanon 24
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
05:03 | 2026-05-15
15/05/2026 05:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات
Lebanon 24
"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات
05:02 | 2026-05-15
15/05/2026 05:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر "كابلات البحر": هل تستطيع إيران خنق الإنترنت العالمي.. وماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
عبر "كابلات البحر": هل تستطيع إيران خنق الإنترنت العالمي.. وماذا عن لبنان؟
05:00 | 2026-05-15
15/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
Lebanon 24
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
04:54 | 2026-05-15
15/05/2026 04:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
15/05/2026 04:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
11:18 | 2026-05-14
14/05/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
11:09 | 2026-05-14
14/05/2026 11:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
10:00 | 2026-05-14
14/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
12:00 | 2026-05-14
14/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
02:27 | 2026-05-15
15/05/2026 02:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:03 | 2026-05-15
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
05:02 | 2026-05-15
"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات
05:00 | 2026-05-15
عبر "كابلات البحر": هل تستطيع إيران خنق الإنترنت العالمي.. وماذا عن لبنان؟
04:54 | 2026-05-15
حجازي شجب محاولات زرع الألغام في طريق إقرار قانون العفو العام
04:51 | 2026-05-15
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:46 | 2026-05-15
بخاش هنّأ الممرضات والممرضين في يومهم
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
15/05/2026 12:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
15/05/2026 12:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
15/05/2026 12:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24