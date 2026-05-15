من دون كسر أو خلع.. سرق خزنة ذهب وهذه قيمتها

Advertisement

اضاف البلاغ:" بنتيجة المتابعة، وفي خلال اقل من /24/ ساعة، تمكنت إحدى دوريّات من تحديد هوية السارق، وتوقيفه بعمليّة أمنيّة في محلة حلبا. وتبيّن أنه يدعى م. ب. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكّرتي توقيف، وخلاصة حكم، جميعها بجرم سرقة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبانه أقدم على الدخول الى المنزل وقام بسرقته".تابع الاغ:" بتفتيشه، عثر بحوزته على المسروقات التالية:/13.25/ ليرة ذهبيّة/4/ اونصات كبيرة الحجم، واونصة صغيرة الحجم/3/ اساورسلسال، وسوار "Plaque".ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة المختصّ".