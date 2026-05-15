تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن الضريبة المفروضة على البنزين.. مناشدة إلى الحكومة

Lebanon 24
15-05-2026 | 03:16
A-
A+
بشأن الضريبة المفروضة على البنزين.. مناشدة إلى الحكومة
بشأن الضريبة المفروضة على البنزين.. مناشدة إلى الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ناشد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، الحكومة "إعادة النظر في الضريبة المفروضة على البنزين، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار النفط، نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع كلفة التأمين والنقل".
Advertisement

وقال في بيان:"انّ الغلاء الفاحش الذي طال أسعار البنزين، حيث تخطت الصفيحة ال ٢٨ دولارا، ولا ندري الى اين تتجه التطورات والاحداث بسبب الحرب"، واشار الى ان "هذا الموضوع يشكّل عبئا إضافيا على المواطن اللبناني، الذي يرزح أساسا تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة"، لافتا إلى أنّ "استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس مباشرةً على حركة السوق ويؤدي إلى تراجع ملحوظ في المبيعات".

وتابع: "انّ ارتفاع كلفة المحروقات لا يطال فقط أصحاب المركبات، بل ينعكس أيضًا على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ما يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين ويضاعف معاناتهم في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان".

وختم مشددا على "ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتخفيف من وطأة الأزمة"، داعيا إلى "مقاربة واقعية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وتساهم في الحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار النفط عالميا على اللبنانيين".
مواضيع ذات صلة
سي بي إس عن ترامب: أريد تعليق الضريبة الفيدرالية البالغة 18 سنتا على البنزين لفترة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن البنزين.. خبر جديد يكشف "شكوى"
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مناشدة عاجلة من مجلس الجنوب إلى الجيش واليونيفيل والميكانيزم!
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... مناشدة من رئيس بلديّة القنطرة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

فادي أبو شقرا

أبو شقرا

ش الذي

النفط

الخان

تاجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-05-15
Lebanon24
05:02 | 2026-05-15
Lebanon24
05:00 | 2026-05-15
Lebanon24
04:54 | 2026-05-15
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15
Lebanon24
04:46 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24