لبنان
بشأن الضريبة المفروضة على البنزين.. مناشدة إلى الحكومة
Lebanon 24
15-05-2026
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشد ممثل موزّعي المحروقات في
لبنان
فادي أبو شقرا
، الحكومة "إعادة النظر في الضريبة المفروضة على البنزين، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار
النفط
، نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع كلفة التأمين والنقل".
وقال في بيان:"انّ الغلاء الفاحش الذي طال أسعار البنزين، حيث تخطت الصفيحة ال ٢٨ دولارا، ولا ندري الى اين تتجه التطورات والاحداث بسبب الحرب"، واشار الى ان "هذا الموضوع يشكّل عبئا إضافيا على المواطن اللبناني، الذي يرزح أساسا تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة"، لافتا إلى أنّ "استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس مباشرةً على حركة السوق ويؤدي إلى تراجع ملحوظ في المبيعات".
وتابع: "انّ ارتفاع كلفة المحروقات لا يطال فقط أصحاب المركبات، بل ينعكس أيضًا على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ما يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين ويضاعف معاناتهم في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان".
وختم مشددا على "ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتخفيف من وطأة الأزمة"، داعيا إلى "مقاربة واقعية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وتساهم في الحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار النفط عالميا على اللبنانيين".
