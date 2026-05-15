حمادة: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية "حوار الطرشان"

اعتبر النائب في اذاعي أن المفاوضات - لا تزال في إطار "حوار الطرشان" بسبب التفاوت الكبير في الأولويات، مشيراً إلى أن "أوراق القوة الحالية ليست فعلية بقدر ما هي أوراق ضعف لدى الجانبين". وأوضح أن تثبيت وقف إطلاق النار يبقى رهناً بضغط أميركي يقابله تنازلات متبادلة.وأشار إلى مؤشرين إيجابيين للبنان: الاعتراف الضمني بأن "ليست موضع تفاوض"، وبداية إدراك دولي لضرورة دعم . وتوقع أن يكون أي حل قائماً على "تبريد تدريجي للأوضاع ضمن جدول زمني واضح برعاية دولية".وفي ملف سلاح " "، رأى أن الحزب "سيضطر في نهاية المطاف إلى القبول بحل يعيده إلى كنف "، معتبراً أن ذلك يشكل مدخلاً لعودة واستكمال الانسحاب وبدء .