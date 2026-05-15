لبنان

حمادة: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية "حوار الطرشان"

Lebanon 24
15-05-2026 | 03:24
اعتبر النائب مروان حمادة في اذاعي أن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لا تزال في إطار "حوار الطرشان" بسبب التفاوت الكبير في الأولويات، مشيراً إلى أن "أوراق القوة الحالية ليست فعلية بقدر ما هي أوراق ضعف لدى الجانبين". وأوضح أن تثبيت وقف إطلاق النار يبقى رهناً بضغط أميركي يقابله تنازلات متبادلة.
وأشار حمادة إلى مؤشرين إيجابيين للبنان: الاعتراف الضمني بأن حدود لبنان "ليست موضع تفاوض"، وبداية إدراك دولي لضرورة دعم الجيش اللبناني. وتوقع أن يكون أي حل قائماً على "تبريد تدريجي للأوضاع ضمن جدول زمني واضح برعاية دولية".

وفي ملف سلاح "حزب الله"، رأى أن الحزب "سيضطر في نهاية المطاف إلى القبول بحل يعيده إلى كنف الدولة اللبنانية"، معتبراً أن ذلك يشكل مدخلاً لعودة النازحين واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وبدء إعادة الإعمار.
