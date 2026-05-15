وزير إسرائيلي: لدينا خطة للاستيطان في لبنان

أعلن وزير مالأمن القومي إيتمار بن غفير عن خطط إسرائيلية تهدف إلى تشجيع الاستيطان في ، بالإضافة إلى خطط لتشجيع هجرة من ومن ، بحسب " ".وفي كلمة له خلال احتفالات "يوم " إحياء لذكرى توحيد شطري المدينة والسيطرة على عام 1967، قال بن غفير: "لدينا أيضا خطط لتشجيع الهجرة من غزة ويهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، معربا عن رغبته في "إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي ".