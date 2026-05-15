"أمطار أيار" مستمرة في لبنان.. ولكن الحرارة سترتفع وتتخطى معدلاتها في هذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.وجاء في النشرة الآتي:الحال العامة:طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة و هطول بعض الأمطار المتفرقة، حتى ظهر يوم غد السبت حيث يعود للاستقرار لتعود درجات الحرارة فترتفع بشكل ملموس وتتخطى معدلاتها.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسط مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر مع رياح ناشطة .السبت:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجا خلال النهار مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.الأحد:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل و فوق الجبال وخصوصاً جنوب البلاد والتي تعود فتتخطى معدلاتها، مع رياح ناشطة أحيانا.الإثنين:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة ، يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة ، في الداخل من 13 الى 26 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40كم/س.-الانقشاع: جيد إلى متوسط بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.-ساعة : 5,38-ساعة غروب الشمس: 19,32