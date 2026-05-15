تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات

Lebanon 24
15-05-2026 | 05:02
A-
A+
المستقبل: اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات
المستقبل: اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجه "تيار المستقبل" في بيان "بتحية تقدير إلى اللواء عماد عثمان، لمناسبة إحالته على التقاعد بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء في خدمة الدولة اللبنانية ومؤسساتها وشعبها، متنقلاً بين مواقع المسؤولية بثبات وكفاءة وجدارة، وصولاً إلى رئاسة شعبة المعلومات، ومن ثم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".
Advertisement

اضاف البيان:"شكل اللواء عثمان بمناقبيته العالية نموذجاً لرجل الدولة والمؤسسات، ونجح خلال توليه قيادة قوى الأمن الداخلي في تعزيز حضورها الوطني، وترسيخ دورها في حماية الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي، وتطوير عملها الأمني والاستخباراتي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي مر بها لبنان. ويستذكر التيار في المناسبة، المسيرة التي جمعت اللواء عثمان بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث كان من الضباط الذين رافقوه وواكبوا تلك المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، مؤمناً بمشروع الدولة، وبأولوية حماية الاستقرار والمؤسسات، وهي المبادئ التي بقي وفياً لها طوال مسيرته الأمنية، ويحرص أن يبقى وفياً لها طوال حياته".

تابع:" يقدر تيار المستقبل علاقة اللواء عثمان المميزة بالرئيس سعد الحريري، القائمة على الثقة والوفاء والالتزام بخيار الدولة ومؤسساتها الشرعية، في مرحلة دقيقة واجه فيها لبنان تحديات أمنية وسياسية كبرى  بعد اغتيال الرئيس الشهيد، لعبت فيها شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في كشف الحقيقة ومواجهة مشاريع الفتنة والاغتيالات والإرهاب، حيث قدمت أغلى الدماء والتضحيات في مسيرة الدفاع عن لبنان، من الرائد الشهيد وسام عيد الى اللواء الشهيد وسام الحسن ورفاقهما".

ختم:" إن تيار المستقبل إذ يتمنى للواء عثمان دوام الصحة والتوفيق، يؤكد أن احالته على التقاعد هي نهاية لحقبة من تاريخ حافل وبداية لمستقبل جديد في وطن بأمس الحاجة الى رجال دولة من طينته، يمتلكون حس المسؤولية، والالتزام الوطني، والإيمان بالمؤسسات الشرعية".
مواضيع ذات صلة
الحريري يشيد بمسيرة اللواء عثمان
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"المستقبل" يرد على مستشار خامنئي: القيادة الإيرانية تحمل روح الكراهية تجاه الدول العربية
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران تعدم رجلاً مرتبطاً بجماعة مسلّحة من البلوخ
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"دبل نموذج": حربُ إسرائيل على الضوء والحياة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

الرئيس سعد الحريري

المديرية العامة

سعد الحريري

الرئيس سعد

اللبنانية

المستقبل

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-15
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24