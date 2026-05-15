"المستقبل": اللواء عثمان نموذج لرجل الدولة والمؤسسات

توجه " " في بيان "بتحية تقدير إلى اللواء عماد عثمان، لمناسبة إحالته على التقاعد بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء في خدمة الدولة ومؤسساتها وشعبها، متنقلاً بين مواقع المسؤولية بثبات وكفاءة وجدارة، وصولاً إلى رئاسة شعبة المعلومات، ومن ثم ".اضاف البيان:"شكل اللواء عثمان بمناقبيته العالية نموذجاً لرجل الدولة والمؤسسات، ونجح خلال توليه قيادة قوى الأمن الداخلي في تعزيز حضورها الوطني، وترسيخ دورها في حماية الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي، وتطوير عملها الأمني والاستخباراتي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي مر بها . ويستذكر في المناسبة، المسيرة التي جمعت اللواء عثمان بالرئيس الشهيد رفيق ، حيث كان من الضباط الذين رافقوه وواكبوا تلك المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، مؤمناً بمشروع الدولة، وبأولوية حماية الاستقرار والمؤسسات، وهي المبادئ التي بقي وفياً لها طوال مسيرته الأمنية، ويحرص أن يبقى وفياً لها طوال حياته".تابع:" يقدر تيار المستقبل علاقة اللواء عثمان المميزة بالرئيس ، القائمة على الثقة والوفاء والالتزام بخيار الدولة ومؤسساتها الشرعية، في مرحلة دقيقة واجه فيها لبنان تحديات أمنية وسياسية كبرى بعد اغتيال الرئيس الشهيد، لعبت فيها شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في كشف الحقيقة ومواجهة مشاريع الفتنة والاغتيالات والإرهاب، حيث قدمت أغلى الدماء والتضحيات في مسيرة الدفاع عن لبنان، من الرائد الشهيد وسام عيد الى اللواء الشهيد وسام الحسن ورفاقهما".ختم:" إن تيار المستقبل إذ يتمنى للواء عثمان دوام الصحة والتوفيق، يؤكد أن احالته على التقاعد هي نهاية لحقبة من تاريخ حافل وبداية لمستقبل جديد في وطن بأمس الحاجة الى رجال دولة من طينته، يمتلكون حس المسؤولية، والالتزام الوطني، والإيمان بالمؤسسات الشرعية".