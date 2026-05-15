تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه

Lebanon 24
15-05-2026 | 05:03
A-
A+
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه
قباني في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد: ما أحوجنا إلى استحضار نهجه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر مفتي الجمهورية السابق الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني في بيان، انه "في الذكرى السنوية الـ 40 لاستشهاد المفتي حسن خالد، "نستذكر قامة وطنية وإسلامية كبرى، حملت همّ الوطن والإنسان، وجعلت من الاعتدال والحكمة نهجًا، ومن وحدة اللبنانيين رسالة لا تتبدل مهما اشتدت المحن وتعاظمت الأخطار".
Advertisement

وقال: "لقد كان المفتي الشهيد صوتًا للحق في زمن الانقسامات، وحارسًا للعيش الواحد في أحلك الظروف، مؤمنًا بأن لبنان لا يقوم إلا بالتلاقي والمحبة والشراكة الحقيقية بين أبنائه فدفع حياته ثمنًا لمواقفه الوطنية الجامعة، ولتمسكه بثوابت الدولة والمؤسسات، ورفضه لكل أشكال الفتنة والتفريق".

أضاف: "كان، إلى جانب مكانته الوطنية، عالمًا ربانيًا متضلّعًا في العلوم الشرعية، متعلقًا بالله عز وجل تعلق العارفين الصادقين، حاضر القلب في عبادته، ثابت اليقين في دعوته، يرى في الصبر بابًا إلى رضا الله، وفي الثبات على الحق أمانةً لا يجوز التفريط بها، وقد ذاق في سنواته الأخيرة، وفي الأيام التي سبقت استشهاده بالتحديد قدرًا كبيرًا من الأذى والضغوط والاستهداف، لكنه واجه ذلك كله بسكينة المؤمن، وصبر المحتسب، ورباطة جأش العلماء العاملين، فلم تغيّره المحن، ولم تُبدّل الشدائد من صفائه وثباته، بل ازداد تمسكًا برسالته وحرصًا على أمته ووطنه".

تابع: "كما كان لسماحته موقفٌ واضح وثابت في رفض الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات التي تعرّض لها لبنان، فكان دائم التأكيد أن الدفاع عن الأرض والكرامة الوطنية حق مشروع، وأن وحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان تمثل ضرورة دينية وَوطنية وأخلاقية. وقد بقي داعيًا إلى التمسك بالثوابت الإسلامية والوطنية والعربية، رافضًا كل أشكال الخضوع أو التفريط بحقوق لبنان وسيادته".

واشار الى أن "القضية الفلسطينية كانت في صلب وجدانه وهمومه ومواقفه، واعتبرها قضية حق وعدالة، وقضية الأمة المركزية التي لا يجوز أن تغيب عن ضمير العرب والمسلمين. فكان داعياً إلى نصرة الشعب الفلسطيني والتمسك بحقوقه، وفي مقدمتها حقه في أرضه ومقدساته، مؤكِّدًا أن فلسطين ستبقى عنوانًا للكرامة والصمود، وأن التفريط بحقوق شعبها لا يمكن أن يصنع سلامًا أو استقرارًا دائمًا في المنطقة".

وقال: "لقد ترك باستشهاده حملًا ثقيلًا، ما كان من السهل أن ينهض به من جاء بعده، إذ لم يكن مجرد مفتٍ أو مسؤول ديني، بل كان مدرسةً في الحكمة والاعتدال، ومرجعيةً جامعةً للكلمة والموقف، وصاحب رؤيةٍ بعيدةٍ في حماية وحدة المسلمين واللبنانيين جميعًا. وما أحوجنا اليوم إلى استحضار نهجه، والاقتداء ببصيرته، والتمسك بالقيم التي عاش لها واستشهد في سبيلها".

أضاف: "في هذه الذكرى الأليمة، نقف أمام سيرته العطرة، مستلهمين من حكمته وصلابته الوطنية ما يعيننا على مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أن دماء الشهداء الأبرار ستبقى منارةً تهدي الأجيال إلى قيم الوفاء والانتماء والاعتدال".

ختم: "نسأل الله تعالى أن يتغمد مفتي الجمهورية الشهيد الشيخ حسن خالد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحفظ لبنان وأهله من كل سوء، ويوفق أبناءه إلى ما فيه خير الوطن ووحدته واستقراره، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو ربّ العرش العظيم".
 
مواضيع ذات صلة
جنبلاط تلقى اتصالا من أسامة سعد في ذكرى استشهاد والده
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر: استمرار الجانب الإيراني في نهجه العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى استشهاد والده.. جنبلاط تلقى اتّصالاً من بري ورسالة من عباس
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهد في المنصوري... الأمن العام نعى علي الخالد
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينية

الإسرائيلي

الجمهوري

إسرائيل

الشهداء

جمهورية

بات على

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-15
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24