اجتماع تنسيقي بين وزيرة البيئة ووزير الصحة لبحث التحديات المشتركة

عقدت وزيرة البيئة ووزير الصحة العامة ركان اجتماعاً تنسيقياً بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لمواجهة التحديات البيئية والصحية المتزايدة في .

وتناول اللقاء تداعيات تغير المناخ على الصحة العامة، ولا سيما موجات الحر وتدهور جودة الهواء، والضغوط الناتجة عنها على النظم الصحية والبيئية.



كما بحث الجانبان سبل تطوير إدارة مستدامة وسليمة للنفايات الطبية، وتفعيل آليات الرقابة والمعالجة لحماية المواطنين والعاملين في القطاع الصحي. وأكد الوزيران أهمية تبادل البيانات والخبرات لدعم ، واتفقا على إنشاء وحدة تنسيق مشتركة تتولى متابعة مشاريع المناخ والصحة، وتوحيد الجهود الرسمية لتطوير مبادرات التكيف مع التغير المناخي وحماية الصحة البيئية.