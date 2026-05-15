رسامني يوقع وثائق مناقصة خط سكة حديد طرابلس - العبودية

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، رسمياً المناقصة الخاصة بمشروع تحديث وتصميم خط سكة الحديد الممتد من مرفأ إلى منطقة العبودية على الحدود ـ .

وجاء الإعلان خلال زيارة قام بها رسامني إلى المرفأ، حيث وقع وثائق المناقصة بحضور حشد من المسؤولين الفعاليات الاقتصادية والإدارية، أبرزهم رئيس والشمال ، ورئيس مجلس الدكتور اسكندر بندلي، ومدير عام مصلحة سكك الحديد زياد نصر.



وأكد الوزير رسامني، في مؤتمر صحافي، أن المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية لربط بالمشاريع السككية الإقليمية الكبرى وشبكات ، مشيراً إلى أن الجدوى الاقتصادية للخط واضحة لنقل الركاب والبضائع، ومشدداً على توجه الحكومة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المرافق العامة.

كما لفت إلى مواصلة العمل على إزالة التعديات عن أراضي مصلحة سكك الحديد، بالتوازي مع الجهود الرسمية المبذولة لوقف الحرب واستعادة الاستقرار كشرط أساسي لنجاح الاستثمارات.

من جهتهم، اعتبر الحاضرون أن خط طرابلس-العبودية سيشكل رافعة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز موقع المرفأ كمركز نقل إقليمي منافس.