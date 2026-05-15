رسامني يوقع وثائق مناقصة خط سكة حديد طرابلس - العبودية

15-05-2026 | 05:21
رسامني يوقع وثائق مناقصة خط سكة حديد طرابلس - العبودية
أطلق وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، رسمياً المناقصة الخاصة بمشروع تحديث وتصميم خط سكة الحديد الممتد من مرفأ طرابلس إلى منطقة العبودية على الحدود اللبنانية ـ السورية.
وجاء الإعلان خلال زيارة قام بها رسامني إلى المرفأ، حيث وقع وثائق المناقصة بحضور حشد من المسؤولين الفعاليات الاقتصادية والإدارية، أبرزهم رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، ورئيس مجلس إدارة المرفأ الدكتور اسكندر بندلي، ومدير عام مصلحة سكك الحديد زياد نصر.

وأكد الوزير رسامني، في مؤتمر صحافي، أن المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية لربط لبنان بالمشاريع السككية الإقليمية الكبرى وشبكات إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الجدوى الاقتصادية للخط واضحة لنقل الركاب والبضائع، ومشدداً على توجه الحكومة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المرافق العامة.
 
كما لفت إلى مواصلة العمل على إزالة التعديات عن أراضي مصلحة سكك الحديد، بالتوازي مع الجهود الرسمية المبذولة لوقف الحرب واستعادة الاستقرار كشرط أساسي لنجاح الاستثمارات.
 
من جهتهم، اعتبر الحاضرون أن خط طرابلس-العبودية سيشكل رافعة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز موقع المرفأ كمركز نقل إقليمي منافس.
الرئيس عون لوفد رؤساء اتحادات بلديات ومخاتير منطقة عكار: سيتم قريباً اطلاق مناقصة تشغيل مطار رينه معوض في القليعات ومناقصة دراسة سكة الحديد بين طرابلس والعبدة وعكا
