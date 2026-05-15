جنبلاط: إسرائيل صنعت "غزة صغيرة" في جنوب لبنان عبر التدمير الوحشي

Advertisement

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، ، حواراً شاملاً مع صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية، استعرض فيه رؤيته العميقة للتحولات الجيوسياسية الخطيرة التي تعصف بلبنان والمنطقة، معتبراً أن هناك مشروعاً كبيراً لنسف القديم وتفكيك الدول الوطنية لصالح مشروع " الكبرى" القائم على إشعال الفوضى وحكم الطوائف والقبائل.وفي الشأن اللبناني، استبعد جنبلاط اندلاع حرب أهلية جديدة لعدم وجود طرفين مسلحين، محذراً في الوقت عينه من الأصوات "الانتحارية" التي تدعو إلى عزل أو طرد الطائفة الشيعية. وفيما يخص سلاح ، أكد جنبلاط أن نزعه بالقوة "مستحيل عسكرياً ولبنانياً"، داعياً إلى الحوار واعتماد حلول تدريجية تبدأ بوقف الاعتداءات ، والانسحاب بضمانات دولية، وتعزيز ، مبدياً تأييده للمفاوضات المستندة إلى اتفاقية هدنة عام 1949.إقليمياً، وصف جنبلاط سقوط نظام بالارتياح الكبير الذي منح حريتها، مدافعاً عن رئيس الحكومة أحمد بكونه يمثل أغلبية السوريين، ومحذراً من النزعات الانفصالية في السويداء، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا منعاً لسقوط المنطقة في فوضى الأقليات.