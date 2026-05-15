غادرت منزلها منذ 3 أيام ولم تعد.. راشال مفقودة (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

Advertisement

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة: راشال تميم ملاط (مواليد عام 1995، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 12-05-2026 منزل ذويها الكائن في محلّة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة باب الرمل في وحدة ، على الرقم 423491-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.