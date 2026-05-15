"الرغيف مهدد".. بيان من "اتحاد نقابات الأفران"

حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز، في بيان، من أخطار حقيقية تهدد استمرارية إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطنين بسبب تداعيات الحروب والاعتداءات التي لحقت بالقطاع وسلاسل الإنتاج والتوزيع على مدار السنتين الماضيتين.
 
وأوضح الاتحاد أن القطاع يعاني نقصاً حاداً في اليد العاملة اللبنانية، مما يجعل مسألة تسوية أوضاع العمال السوريين وتجديد إقاماتهم قانونياً حاجة ملحة لضمان استمرار العمل وتفادي أي اهتزاز في الأمن الغذائي.
ودعا البيان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والوزراء المعنيين، إلى الإسراع في إيجاد حلول واقعية واستثنائية لتنظيم العمالة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل.
 
كما طالب الاتحاد الدولة بوضع خطة دعم وتعويضات عادلة للمؤسسات المتضررة جراء الأزمات المتلاحقة، مشدداً على أن أمن الرغيف أولوية وطنية لا تحتمل المماطلة أو التعقيدات الإدارية.
