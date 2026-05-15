تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
15-05-2026 | 06:00
A-
A+
بـالدرونات... هل يستطيع حزب الله هزيمة إسرائيل؟
بـالدرونات... هل يستطيع حزب الله هزيمة إسرائيل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن جيش العدو الإسرائيليّ أنّه وصل إلى نهر الليطاني، بالتوازي مع إستمرار "حزب الله" في إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ باتّجاه القوّات الإسرائيليّة المُتقدّمة في البلدات الجنوبيّة، بعد إنتقالها من خطوط القتال الأماميّة، إلى قرى غير حدوديّة.
Advertisement
 
ويخوض "حزب الله" معركة إستنزاف ضدّ الجيش الإسرائيليّ، عبر إستخدامه لـ"الدرونات" المُفخّخة، إعتقاداً منه أنّه يستطيع تكرار ما كان يقوم به قبل العام 2000، لدفع الإسرائيليين إلى الإنسحاب من جنوب لبنان. غير أنّ القوّات الإسرائيليّة على الرغم من خسارتها لعناصر بسبب تكتيك "الحزب" الجديد، تمكّنت من بلوغ نهر الليطاني، وأصبحت تُركّز حاليّاً على التوسّع أكثر في القرى الجنوبيّة الشماليّة، كيّ تُدمّر ما تُسمّيه البنى التحتيّة التي يستعملها مُقاتلو "المُقاومة الإسلاميّة"، والحدّ من إطلاق الصواريخ والمسيّرات، عبر إفراغ المزيد من البلدات لكشف العناصر واستهدافهم، من خلال تفجير الأنفاق والأبنيّة التي يُطلقون منها عملياتهم.
 
ويعتقد "حزب الله" أنّه بزيادة عدد قتلى وجرحى الجيش الإسرائيليّ، عبر "الدرونات" المُفخّخة، فان الغضب في تل أبيب سيزداد على حكومة بنيامين نتنياهو، للإنسحاب من جنوب لبنان والتفاوض لإنهاء الحرب. غير أنّ استراتيجيّة "الحزب" قد لا تخدمه على المدى البعيد، بسبب توجّه القوات المعادية إلى البحث عن حلول لصدّ المسيّرات، وتأمين تقدّمها وسيطرتها على بلدات جديدة، ونقل آلياتها وعتادها الثقيل إلى داخل الأراضي اللبنانيّة.
 
فهدف إسرائيل من خلال التقدّم هو تحقيق إنجاز عسكريّ تستفيد منه في المُفاوضات المباشرة، لحثّ لبنان على العمل على نزع سلاح "حزب الله"، لأنّها لا تستطيع السيطرة على كافة المناطق اللبنانيّة للقيام بالمهمّة.
 
أما "حزب الله" الذي يُنزل خسائر بالجيش الإسرائيليّ وبآلياته العسكريّة، فلم يقدر على ردع القوّات الإسرائيليّة من التوسّع داخل العمق اللبنانيّ، فمسيّراته تُؤثّر على معنويات الإسرائيليين، لكّنها لا تُعطيه أفضليّة في الميدان، كونه يفتقر إلى التكنولوجيا والتطوّر التي تتميّز بهما تل أبيب، وهو يُحارب بأساليب تقليديّة، أدخل عليها البعض مما تعلّمه من الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة.
 
وأمام ما تقدّم، نجحت إسرائيل في احتلال بلدات جنوبيّة جديدة، ووصلت إلى نهر الليطاني، لأنّ "حزب الله" لا يستطيع شنّ العشرات والمئات من العمليّات الجويّة بـ"الدرونات" يوميّاً، كي لا يفقد مخزونه من الطائرات المسيّرة، وهو كما الصواريخ، يعتمد ترشيداً في استعمال الأسلحة، بعدما أضعفت الحربين الأخيرتين إيران، وفقد حليفه النظام السوريّ، ولم يعدّ قادراً على إدخال السلاح والمال عبر الحدود السوريّة – اللبنانيّة كما في السابق، وبعدما دمّرت إسرائيل الكثير من قدراته العسكريّة، واغتالت أبرز عناصره الميدانيّة.
 
ولو نجح "حزب الله" في بلوغ هدفه عبر "الدرونات" وإطلاق الصواريخ من شمال الليطاني، لما كانت إسرائيل وصلت إلى النهر الجنوبيّ، وتقوم بتهجير المزيد من السكان من بلدات تقع في مناطق غير حدوديّة، للإستعداد للسيطرة على المزيد من القرى، وتسهيل حركة جنودها، إضافة إلى منع عناصر "الحزب" من التنقّل، وإطلاق العمليّات ونقل السلاح، والأهمّ من كلّ ما ذُكِرَ، تحسين شروطها على طاولة المُباحثات، فالشيخ نعيم قاسم كان يُعوّل على نتائج الميدان، لإنهاء الحرب وفرض الشروط، بينما يتّضح أنّ تل أبيب هي من تُحقّق شيئاً فشيئاً أهدافها، عبر إحتلال وقضم الأراضي اللبنانيّة، رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لماذا لا تستطيع إسرائيل هزيمة "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع "حزب الله" تحرير الجنوب من جديد؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" حريص على علاقته بـ"دولة أوروبية"
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع بريطانيّ يتحدّث عن معركة جويّة يخوضها "حزب الله" ضدّ إسرائيل... هل يستطيع الفوز بها؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

تل أبيب

الشمالي

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-05-15
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24