سلامة يعيد افتتاح السينماتيك اللبنانية ويكشف عن تدمير 6 مكتبات عامة بالجنوب

أطلق الدكتور غسان سلامة إعادة افتتاح "السينماتيك " في مقرها الجديد، خلال مؤتمر صحافي عُقد بحضور السابق زياد المكاري ومستشار الوزير المعمار جاد تابت وحشد من الفاعليات الثقافية والفنية والسينمائية.وأكد سلامة في كلمته أن الأوضاع الدامية والصعبة التي يمر بها جراء الحرب لن تمنع الوزارة من ممارسة مسؤولياتها والحفاظ على الذاكرة الوطنية والسينمائية، مستذكراً إشرافه على الافتتاح الأول للسينماتيك عام 2002 حينما كان وزيراً للثقافة، وكيف تشتتت محتوياتها لاحقاً بعد تقاعد عامليها.

وأوضح أن الوزارة نجحت في إعادة جمع الكاميرات والأفلام والوثائق التاريخية، موجهاً الشكر لجامعتي الروح واللويزة (NDU) للمساهمة في ترميم الأفلام، وللحكومة التي قدمت هبة بقيمة 130 ألف لتأمين التقنيات اللازمة، معلناً السعي لتأسيس نادٍ وصالة عرض سينمائية فور خروج البلاد من أزمتها.



وفي سياق متصل، كشف وزير الثقافة عن تدمير ست مكتبات عامة بالكامل جراء العدوان ، من بينها مكتبتا " " و" " التاريخية في ، معلناً أن الوزارة ستباشر تجهيز المكتبات الواقعة خارج مناطق القتال بالتقنيات والكتب، وستعيد إعمار المكتبات المدمرة فور سنوح الفرصة، مشدداً على إصرار الوزارة على تنظيم الفعاليات السنوية مثل "ليلة المتاحف" و"ليلة الموسيقى" في الأسابيع المقبلة رغم قسوة الظروف الراهنة.