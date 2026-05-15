مصلحة الليطاني تعلن إحالة مصنعين مخالفين إلى القضاء وتوقيف أحد الملاك

أغلقت ، بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر ، مصنعين لإنتاج المواد الغذائية والتحويلية في منطقة المرج بالبقاع، إثر ثبوت مسؤوليتهما عن تلويث نهر البردوني، الذي يغذي حوض الليطاني.

وجاء القرار الصادر عن جو مستنداً إلى كشف فني مشترك أكد عمل المنشأتين دون حيازة التراخيص القانونية المستوفاة للشروط البيئية والصحية.



وأفادت مصلحة الليطاني بأن فرقها الفنية ضبطت بالفحص المخبري تصريف مياه الصرف الصناعي غير المعالجة مباشرة في مجرى النهر، مما استدعى إحالة الملف فوراً إلى المراجع القضائية الإدارية والجزائية.

وبناءً على المعطيات الموثقة، أصدر الاستئنافي في القاضي مرسال حداد مذكرات قضائية قضت بتوقيف مالك أحد المصنعين المخالفين لمتابعته قانونياً بجرم الإضرار بالسلامة العامة والأمن المائي والبيئي للبلاد.