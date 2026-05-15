من قلب الأزمة.. طلاب LAU يتحدون الصعاب بأبحاث مبتكرة وتمويل داخلي متزايد

نظمت الأميركية (LAU) يوم الأبحاث العلمية السنوي الرابع في حرم ، بمشاركة حاشدة من الطلاب والأساتذة، بهدف تظهير الإبداع الأكاديمي والالتزام بحل تحديات العالم الواقعي.

Advertisement

وتحول مركز "أفرام المدني" إلى منصة تفاعلية حاكت المؤتمرات الدولية، حيث استعرض طلاب البكالوريوس ملصقاتهم العلمية، وقدم طلاب الدراسات مشاريعهم البحثية أمام لجان تحكيم متخصصة.



وفي الكلمات الافتتاحية، شدد الوكيل الأكاديمي الدكتور نصر على أهمية البحث العلمي والتحليل العميق القائم على الأدلة لمواجهة أزمات المعقدة.

بدوره، أشاد عميد الدراسات العليا الدكتور سامر صعب باندفاع الطلاب وحماستهم لعرض أعمالهم رغم ظروف الحرب وضغوطها، فيما لفت العميد المشارك الدكتور وليد مروش إلى أهمية الحدث كمنصة تدريبية تسبق مناقشة الرسائل العلمية.

وتخلل المناسبة الإعلان عن زيادة موازنة "صندوق الرئيس للبحوث الداخلية (PIRF)" للمشاريع ذات الأهمية الوطنية، واختتمت بتوزيع جوائز "الباحث المتميز" على الطلاب المكرمين.