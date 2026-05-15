تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التصعيد الإسرائيلي متواصل.. استهدافات وغارات متتالية (صور وفيديو)

Lebanon 24
15-05-2026 | 06:43
A-
A+
التصعيد الإسرائيلي متواصل.. استهدافات وغارات متتالية (صور وفيديو)
التصعيد الإسرائيلي متواصل.. استهدافات وغارات متتالية (صور وفيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يواصل العدو الإسرائيلي شنّ غارات متتالية على عدد من البلدات، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتزامن مع الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية–الإسرائيلية في واشنطن، ما أسفر عن دمار واسع وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ميدانيًا، أقدم العدو على قصفٍ مدفعي استهدف بلدة فرون.

واستُهدفت سيارة قرب النادي الحسيني في مدينة النبطية، ما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح.

كما أغار على بلدة كفررمان – قضاء النبطية، ما تسبب بإصابة مسعف في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية بجروح.

وشملت الغارات الإسرائيلية بلدات طيرفلسيه، الشبريحا – صور، العباسية، فرون والغندورية.

وفي سياق متصل، أغار العدو على محيط مستشفى حيرام، ما أسفر عن إصابة ممرضين اثنين وسبعة جرحى، إضافة إلى أضرار مادية طالت النوافذ وبعض الأسقف المستعارة داخل المنشأة.

كما استهدفت طائرة مسيّرة معادية منطقة المساكن، ما أدى إلى تسجيل إصابة.
 










 












Advertisement











الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الحوش pic.twitter.com/CA2cEKjcbV








مواضيع ذات صلة
مجازر متنقّلة… استهدافات وغارات إسرائيلية متتالية وسقوط شهداء وجرحى (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد متواصل...غارات إسرائيلية عنيفة تطال الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف سيارات وغارات متواصلة... العدوان الإسرائيلي مستمر وهذه آخر التطورات (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية متتالية على بلدات زوطر الشرقية وشقرا وكفرا
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

اللبنانية

إسرائيل

الشهداء

الغارات

إسلامي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-15
Lebanon24
07:22 | 2026-05-15
Lebanon24
07:20 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
Lebanon24
07:11 | 2026-05-15
Lebanon24
07:07 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24