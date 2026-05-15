التصعيد الإسرائيلي متواصل.. استهدافات وغارات متتالية (صور وفيديو)

يواصل العدو الإسرائيلي شنّ غارات متتالية على عدد من البلدات، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتزامن مع الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية–الإسرائيلية في واشنطن، ما أسفر عن دمار واسع وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.
ميدانيًا، أقدم العدو على قصفٍ مدفعي استهدف بلدة فرون.
واستُهدفت سيارة قرب النادي الحسيني في مدينة النبطية، ما أدى إلى سقوط شهيدين وجريح.
كما أغار على بلدة كفررمان – قضاء النبطية، ما تسبب بإصابة مسعف في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية بجروح.
وشملت الغارات الإسرائيلية بلدات طيرفلسيه، الشبريحا – صور، العباسية، فرون والغندورية.
وفي سياق متصل، أغار العدو على محيط مستشفى حيرام، ما أسفر عن إصابة ممرضين اثنين وسبعة جرحى، إضافة إلى أضرار مادية طالت النوافذ وبعض الأسقف المستعارة داخل المنشأة.
كما استهدفت طائرة مسيّرة معادية منطقة المساكن، ما أدى إلى تسجيل إصابة.
الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الحوش
غارة المساكن قرب جامع الوحدة
