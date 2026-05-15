الراعي يستقبل آرام الأول ووفداً قانونياً تضامنياً في بكركي

15-05-2026 | 07:07
الراعي يستقبل آرام الأول ووفداً قانونياً تضامنياً في بكركي
شهد الصرح البطريركي في بكركي سلسلة لقاءات روحية وتضامنية بارزة؛ حيث استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الناشط السياسي المحامي لويس أبو شرف وشقيقه المحامي نبيل أبو شرف، في زيارة استنكارية تضامنية رفضا للإساءات الأخيرة التي طالت مقام البطريركية.
وأكد لويس أبو شرف عقب اللقاء أن استهداف البطريرك الراعي يمثل اعتداءً على جوهر لبنان والسيادة الوطنية وليس على الموارنة أو المسيحيين فحسب، واصفاً إياه بـ"ضمير البلاد".
 
ورأى أبو شرف أن حملات الكراهية الموجهة ضد بكركي تأتي رداً على مواقف البطريرك الجريئة الداعية لتقديم مصلحة لبنان أولاً، ودعم المفاوضات، وإيجاد حل نهائي لملف اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل، متسائلاً عن كيفية حماية العيش المشترك في ظل هذه الأجواء.

وفي سياق تعزيز العمل المشترك، التقى البطريرك الراعي كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كيشيشيان؛ حيث جرى استعراض العلاقات المسكونية المتينة بين الكنيستين، بالإضافة إلى التباحث في آخر المستجدات والأوضاع الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
 
كما استقبل غبطته في بكركي السيد طوني بجاني وبحث معه في شؤون عامة.
