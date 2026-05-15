السيد: صمود أهالي الجنوب والعرقوب مسؤولية وطنية لمواجهة أعباء الحرب

أكدت وزيرة ، خلال جولة تفقدية لها في قضاء ، سقوط مصطلح "الأطراف" في حسابات الدولة، مشددة على أن ليست هامشاً وأن صمود أهل الجنوب يمثل مسؤولية وطنية جامعة.

ودعت السيد إلى ضرورة الوقوف الإنساني والسياسي إلى جانب أبناء القرى والبلدات الجنوبية لمواجهة الظروف القاسية الناتجة عن تداعيات الحرب المستمرة وحركات النزوح.



وأعلنت عن تخصيص تقديمات ودعم نقدي عاجل يشمل 6000 عائلة في قضاء حاصبيا، وذلك ضمن خطة طوارئ حكومية تهدف إلى تعزيز مقومات صمود الأهالي والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية والمعيشية الراهنة، مؤكدة أن أجهزة الوزارة تتابع بدقة أوضاع العائلات المتضررة لتأمين المساعدات للفئات الأكثر حرمانةً وحاجة.

وأشارت إلى أن التحديات الجسيمة التي يواجهها الجنوب اللبناني تستدعي تضامناً وطنياً شاملاً، مشيدة بتمسك الأهالي بأرضهم، وهو ما يجعل دعمهم واجباً لا يمكن التراجع عنه. ولاقت جولة الوزيرة وتصريحاتها ترحيباً واسعاً من الفعاليات المحلية وأبناء المنطقة الذين اعتبروها رسالة دعم رسمية مباشرة في هذه المرحلة الدقيقة.