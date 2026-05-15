بري بحث المستجدات السياسية والميدانية مع رئيس الحكومة نواف سلام



Advertisement

واستقبل رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وجرى خلال اللقاء تقييم الأوضاع الراهنة والمساعي السياسية المبذولة لوقف الانتهاكات ، وتدارس السبل الكفيلة بمواجهة التداعيات الميدانية للعدوان. شهدت حراكاً سياسياً وميدانياً بارزاً، حيث تابع تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في البلاد، في ضوء مواصلة لعدوانها، ولا سيما في مناطق الجنوب والبقاع ، وخرقها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.واستقبل رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وجرى خلال اللقاء تقييم الأوضاع الراهنة والمساعي السياسية المبذولة لوقف الانتهاكات ، وتدارس السبل الكفيلة بمواجهة التداعيات الميدانية للعدوان.

كما التقى رئيس المجلس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي وضعه في أجواء برامج عمل الوزارة، مستعرضاً الأضرار الجسيمة التي خلفها القصف على البنى التحتية، لا سيما الجسور والمرافق العامة وقطاعات النقل والمواصلات، والخطط الموضوعة لإعادة تأهيلها.

واستكمل لقاءاته بالاجتماع مع وزير العدل عادل نصّار، حيث تم عرض المستجدات العامة إلى جانب بحث ملفات وشؤون قضائية تهم سير المرفق العام في ظل الظروف الحالية.