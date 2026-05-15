ممرّات "سابقة".. كيف وصلت إلى الليطاني؟

وصولُ العدو إلى مجرى واستحداث منشآت لمرور آليات باتجاه شمال النهر، استدعى تساؤلات عن وجود بنى تحتية سابقة يمكن أن تكون سهلت وصول الإسرائيليين إلى نقطة متقدّمة داخل الأراضي .

Advertisement

وفي السياق، تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إنَّ " " سبق أن أنشأ ممرات في منطقة لانتقال آلياته وعناصره، وبالتالي انشأ بنية تحتية خاصة به تسهل عمله العسكري.

وذكرت المصادر أنّ احتمال استفادة الجيش الإسرائيلي من تلك البنى التحتية المنشأة سابقاً، واردٌ إلى حدّ كبير، لاسيما أنّ الممرات التي تُقام في المناطق الحرجية لا تكون مكشوفة للعيان، بينما لا يمكن لأي مدني أن يصل إليها كونها ستكون ضمن ما يُصنف بـ"المناطق العسكريّة".

واختتمت المصادر بالقول إنَّ الميدان يُظهر أن أي تقدم برّي قد يستفيد مما تم إنشاؤه سابقاً، وهذا أمر لا يتم إلا من خلال مسحٍ دقيق لمناطق الحراك العسكري التابعة لـ"حزب الله".