تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ممرّات "سابقة".. كيف وصلت إلى الليطاني؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-05-2026 | 07:51
A-
A+
ممرّات سابقة.. كيف وصلت إلى الليطاني؟
ممرّات سابقة.. كيف وصلت إلى الليطاني؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصولُ العدو الإسرائيلي إلى مجرى نهر الليطاني واستحداث منشآت لمرور آليات باتجاه شمال النهر، استدعى تساؤلات عن وجود بنى تحتية سابقة يمكن أن تكون سهلت وصول الإسرائيليين إلى نقطة متقدّمة داخل الأراضي اللبنانية.
Advertisement
 
وفي السياق، تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنَّ "حزب الله" سبق أن أنشأ ممرات في منطقة الليطاني لانتقال آلياته وعناصره، وبالتالي انشأ بنية تحتية خاصة به تسهل عمله العسكري.
 
وذكرت المصادر أنّ احتمال استفادة الجيش الإسرائيلي من تلك البنى التحتية المنشأة سابقاً، واردٌ إلى حدّ كبير، لاسيما أنّ الممرات التي تُقام في المناطق الحرجية لا تكون مكشوفة للعيان، بينما لا يمكن لأي مدني أن يصل إليها كونها ستكون ضمن ما يُصنف بـ"المناطق العسكريّة".
واختتمت المصادر بالقول إنَّ الميدان يُظهر أن أي تقدم برّي قد يستفيد مما تم إنشاؤه سابقاً، وهذا أمر لا يتم إلا من خلال مسحٍ دقيق لمناطق الحراك العسكري التابعة لـ"حزب الله".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هكذا وصلت إسرائيل إلى الليطاني.. تفاصيل دقيقة تنشرها "معاريف"
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "شينخوا": الصين وباكستان تحثان على حماية ممرات الملاحة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"كذبة أول نيسان".. كيف بدأت وانتشرت حتى وصلت إلى لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر يحذر من "فوضى" إذا واصل "حزب الله" الاستفزاز
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

إسرائيل

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:52 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2026-05-15
Lebanon24
12:18 | 2026-05-15
Lebanon24
12:13 | 2026-05-15
Lebanon24
12:07 | 2026-05-15
Lebanon24
12:00 | 2026-05-15
Lebanon24
11:44 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24