قماطي: رئيس الجمهورية نقض تعهداته وانحاز للمواقف الأميركية والغربية

شنّ السياسي في ، الوزير السابق محمود قماطي، هجوماً عنيفاً على السلطة ، معتبراً ذهابها إلى مفاوضات مباشرة مع العدو "تآمراً ذليلاً" على السيادة والمقاومة، ونقضاً لوعودها السابقة بعدم التفاوض قبل الوقف الشامل لإطلاق النار، مؤكداً أن هؤلاء المسؤولين لا يمثلون العزة.وخلال احتفال تكريمي للشهيد القائد أحمد غالب بلوط في منطقة الجناح، كشف قماطي عن نقض خمسة تعهدات أُعطيت للثنائي الوطني برعاية عربية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن الرئيس انحاز للإملاءات الأميركية والأوروبية بعد عام على ولايته.