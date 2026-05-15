جعجع التقى وفداً من بلدة "أبو قمحة" الجنوبية لبحث مستجدات المنطقة

استقبل " " ، في معراب، وفداً من بلدة "أبو قمحة" الجنوبية يتقدمه المختار ميشال ، بحضور موفد إلى وحاصبيا فادي سلامة، ورئيس خلية إدارة الأزمة في الجنوب جان علم.

وخصّص اللقاء لاستعراض آخر التطورات الميدانية في الجنوب، والوقوف على الاحتياجات الإنسانية والإنمائية الملحة لأهالي البلدة الذين يواجهون ظروفاً معيشية وأمنية دقيقة.

وأشاد بشجاعة أبناء القرى الحدودية وثباتهم في أرضهم، مؤكداً استمرار الحزب في تقديم الدعم والمؤازرة لتعزيز صمودهم وفقاً للإمكانات المتاحة.



من جانبه، ألقى المختار أبو زيد كلمة شكر فيها رعايته الدائمة ومتابعته الحثيثة لأوضاع أهالي الجنوب منذ بدء الأزمة، منوهاً بالتعاون القائم مع الجهات الدولية وقوات حفظ السلام الدولية لضمان الأمان.

وأعرب أبو زيد عن تقدير البلدة للمساعدات الغذائية والطبية التي تلقتها، لاسيما الهبة المالية التي خصصها رئيس الحزب لتأمين وصول المياه، والمساهمة في ربط البلدة بشبكة المولدات الكهربائية التي أنقذت الأهالي من أزمة وجودية، متمنياً استمرار الرعاية لإنجاز مشاريع حيوية أخرى كشبكة الصرف الصحي.

وفي الختام، قدّم الوفد لجعجع هدية تذكارية تعبيراً عن الوفاء والتقدير لمواقفه الوطنية.