في اتصال.. هذا ما أبلغه برّي لعون

أفادت معلومات إعلامية أنّ أبلغ رئيس الجمهورية ، في اتصال، أنّ سيلتزم بوقفٍ كامل لإطلاق النار، إذا استطاع الوفد اللبناني من انتزاع التزامٍ وقف إطلاق النار من قبل الجانب .وبحسب المعلومات، فإن بياناً مشتركاً بين وإسرائيل والولايات المتحدة قد يصدر بعد انتهاء المفاوضات، وأن الوفد اللبناني لمس في جولة المفاوضات أمس تفهّماً أميركياً لمطالب وهواجس لبنان.كما أفادت المعلومات أن اتصالات مكثفة تُجرى لمحاولة الاتفاق على صيغة موحّدة بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، عبر بيانٍ مشترك يُعلن في ختام المفاوضات مساء اليوم، وقد يُستعاض عنه ببيان يصدر عن الأطراف الثلاثة كلّ على حدة.