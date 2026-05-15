لبنان والصين يوقعان اتفاقية تعاون لهبة صينية بقيمة 50 مليون يوان

شهد مقر توقيع اتفاقية تعاون بارزة بين رئيس المجلس المهندس محمد علي قباني وسفير الشعبية في تشن تشواندونغ، وتتعلق الاتفاقية بهبة مالية صينية مقدّمة إلى بقيمة 50 مليون يوان صيني، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية والتعاون التنموي بين البلدين.وأشار بيان صادر عن والإعمار إلى أن المشاريع الحيوية أو الإنمائية التي ستُموَّل من هذه الهبة لم تُحدد بعد، مؤكداً أنه سيتم اختيارها وتحديد ماهيتها لاحقاً بالاتفاق والتنسيق المشترك بين والجانب الصيني بما يخدم الأولويات الإنمائية الراهنة.