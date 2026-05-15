تدابير سير لـ3 أيّام على هذه الطرقات

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـةالبــلاغ التّالــي:تستكمل الشّركة المتعهّدة أعمال تأهيل وصيانة الإسفلت من خلال تخطيط الطريق بـ “الطلاء الحراري”، وتركيب “مسامير عاكسة”، وغيرها، على مسلكَي جادة “الإمام الخميني”، وجسر “عماد مغنيّة” بتواريخ 15و16و17-05-2026، اعتبارًا من الساعة 18،00 ولغاية السّاعة 21،00 من كل يوم عمل.علمًا أنّه لن يتمّ منع المرور بالكامل في المحلّة.لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.