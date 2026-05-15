"أوسلو" على الطاولة اللبنانية؟

تكشف معلومات متقاطعة لـ" " أن أحد أبرز المطالب المطروحة في مسار المفاوضات الحالية يتمثل بالدفع نحو تنسيق عسكري مباشر بين والجيش ، تحت عناوين "الاستقرار الأمني" و"منع الاحتكاك" .وبحسب المعطيات، فإن الطرح يتجاوز مسألة وقف إطلاق النار أو تثبيت التهدئة، ليقترب من صيغة "أوسلو لبنانية"، تقوم على إنشاء قنوات تنسيق أمنية وعسكرية مباشرة برعاية خارجية.وتشير المعلومات إلى أن تحاول استثمار الضغط العسكري والحرب المستمرة لفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة، وسط مخاوف لبنانية من أن تتحول الترتيبات الميدانية المؤقتة إلى مسار تطبيعي طويل الأمد.