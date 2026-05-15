مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة في عيد المقاومة والتحرير

أصدرت رئاسة مذكرة قضت بإقفال والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، إضافة إلى المدارس والجامعات، يوم الإثنين الواقع في 25 أيار 2026، لمناسبة “عيد والتحرير”.وجاء في المذكرة أن القرار يأتي تضامنًا مع عائلات والجرحى والأسرى والنازحين، وأهالي الجنوب والقرى الأمامية، ودعمًا لصمودهم.